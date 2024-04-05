Клопп о 3:1 с «Шеффилдом»: «Ливерпулю» пришлось копать очень глубоко. У Мак Аллистера теперь два самых красивых гола дальними ударами в этом сезоне»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Юрген Клопп Алексис Мак Аллистер Дарвин Нуньес Куивин Келлехер Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Шеффилд Юнайтед».

Мерсисайдцы одержали победу со счетом 3:1 в 31-м туре АПЛ

«Нам пришлось копать очень глубоко, но это нормально. У нас был хороший настрой, но во многих моментах футбол был не лучшим.

Мы увидели, как быстрые передачи могут изменить ход игры, после 60-й минуты, Гол Мак Аллистера полностью изменил ход игры, третий гол тоже был замечательный. Первый гол Дарвин [Нуньес] сделал сам.

«Шеффилд» мог забить уже на 20-й секунде, но Куивин [Келлехер] сделал отличный сэйв. «Шеффилд Юнайтед» все 90 минут играл так, как хотел. Это было сложно, но мы могли играть лучше, и мы это сделали, чтобы победить».

Об Алексисе Мак Аллистере

«Он очень хороший игрок, в первом тайме он играл «шестерку», но мы знали, что можем передвинуть его чуть выше. А потом он забил такой гол, что можно сказать, что на его счету теперь два самых красивых гола дальними ударами в этом сезоне. Затем сразу после этого был прямой удар со штрафного – просто безумие, что за игрок».

Об игре после матчей «Ман Сити» и «Арсенала»

«Я рад, что мы будем играть [с «Манчестер Юнайтед»] в воскресенье, мы не можем этого изменить. Я не вижу проблемы. Сегодняшняя игра не имела ничего общего со вчерашними матчами, и игра в воскресенье не будет иметь ничего общего с другими результатами», – сказал 

6 комментариев
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Юрген, все было как обычно. Вместо забить в первом тайме 5, забили себе сами, а потом героически штурмовали баррикады
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Лучший гол сезона у Макки
Идеальный удар в 9тку
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Макки и со штрафного хорошо вложил бы, небольшой рекошет помешал. Надеюсь будет игроком апреля, давно наиграл!
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Какой же Клопп глубокий!
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Ответ ta-tosha
Юрген, все было как обычно. Вместо забить в первом тайме 5, забили себе сами, а потом героически штурмовали баррикады
Поэтому нужен креатив полузащ типо Виртца
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Ответ ta-tosha
Юрген, все было как обычно. Вместо забить в первом тайме 5, забили себе сами, а потом героически штурмовали баррикады
Получается 27-я волевая )
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