Гвардиол обхватил Эзе и повалил в штрафной – судья не назначил пенальти и не смотрел повтор. В перерыве хорвата, получившего желтую за споры, заменили

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Кристал Пэлас Пол Тирни видеоповторы Эберечи Эзе Йошко Гвардиол Футбол

Защитник «Ман Сити» мог нарушить правила в своей штрафной против игрока «Пэлас».

В конце первого тайма матча 32-го тура АПЛ хавбек хозяев Эберечи Эзе упал в штрафной «Сити» в борьбе с Йошко Гвардиолом, который обхватывал соперника обеими руками.

Главный судья игры Пол Тирни не назначил пенальти по итогам этого эпизода. Он обсудил момент с ВАР по микрофону.

Отметим, что Гвардиол получил желтую карточку за споры с арбитром, а в перерыв хорвата заменили.

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports 1

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» (1:2, второй тайм).

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49 комментариев
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УЕФА: Нужно срочно оштрафовать Динамо Загреб!
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зато в ворота соперников такое ставили Кукурелья подтвердит и в МЮ тоже.
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Тирни судьям на ВАР - Деньги на счет поступили?
Судья ВАР - Да
Тирни - пенальти не было
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+28
Ответ Пацанчик реальный
Опять в Англии судьи чудят!🤦‍♀️
Почему то почти всегда в пользу фк 115, просто клоунада.
+36
-9
+27
Ответ Стеклянный
УЕФА: Нужно срочно оштрафовать Динамо Загреб!
Или снять с Эвертона еще 6 очков.
+22
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Опять в Англии судьи чудят!🤦‍♀️
+23
-8
+15
Канистра хоть раз может честно очки набрать? Просто позорище, как тут можно было не дать пенку? Зато чуть задень холланда сразу рисуют.
+20
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+13
Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
Только если было бы назначено пенальти,то счет был бы 2-1 в пользу Пэлас, при условии его реализации, ведь вся эта катавасия случилась при 1-1!🤷‍♀️Да скорей всего Сити в любом случае бы дожал,но точно мы не знаем наверняка!
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+11
английский беспредел уже достал!
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+11
Тяжело конечно с Сити бороться за чемпионство , когда они и играют хорошо, и пенальти и КК получить они ни при каких обстоятельствах не могут. Я за весь сезоне всего несколько посмотрел матчей Сити, и в этих матчах судьи их откровенно прощали: матч с Арсеналом- не удалили Ковачича , матч с Ливерпулем - не дали пенальти за удар шипами в грудь Макалистеру
+12
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+10
Это пенальти
+15
-7
+8
Ответ Predator87
а что такого?сити и так обыгрывает уверенно.этот пенальти ни на что не повлиял бы.но было бы у пэлас 2 гола вместо 1.а у сити 4
Какие смешные рассуждения, при 2-1 игра вообще по-другому могла сложиться, КП лишили заслуженного приемущества.
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Что-то у Гвардиола пока не складывается карьера в Англии.
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Судья Тирни посмотрел на фото и не назначил пенальти!
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Ответ bevooch
При 1:0 и при 1:1 они ее почему-то не сушили. Ну сейчас может при 1:4 засушат.
КП много раз у сити очки отбирал, так что при 2-1 вполне могли еще закатить.
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+3
заплачено - какие пенальти)))
+5
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+3
Там не было пенальти. Холланда так всегда держат, просто он не падает
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0
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Ответ Стеклянный
УЕФА: Нужно срочно оштрафовать Динамо Загреб!
чувак, плюсцов ссыпают лучше за "Лудогорец"
будь внимательнее впредь
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Ответ corazon blanco
Что-то у Гвардиола пока не складывается карьера в Англии.
На самом деле в системе Пепа мало кто выстреливает в первый сезон, в следующем сезоне можно уже будет судить на тему Гвардиола. Но в общем и целом да, пока что не очень складывается
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Эксперты со спортса посмотрели скриншот и безапелляционно решили, что пенальти.
В динамике: нападающий начал падать ещё до минимального контакта.
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Ответ rwpanda
На самом деле в системе Пепа мало кто выстреливает в первый сезон, в следующем сезоне можно уже будет судить на тему Гвардиола. Но в общем и целом да, пока что не очень складывается
Как вы смотрите футбол
У него стала на уровне Рубена , у Аканджи чуть лучше
Для первого сезона это прекрасный показатель, Аке такие цифры стал показывать в третьем сезоне
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Ответ Трент 66
Канистра хоть раз может честно очки набрать? Просто позорище, как тут можно было не дать пенку? Зато чуть задень холланда сразу рисуют.
Нет, не может. Тем более если тирни судейка матча.
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Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
Чистейшая пенка, КП бы засушил игру при 2-1.
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Вот никогда такого не было и опять.
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Ответ Стеклянный
УЕФА: Нужно срочно оштрафовать Динамо Загреб!
Причем тут УЕФА?
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Ответ corazon blanco
Что-то у Гвардиола пока не складывается карьера в Англии.
В смысле не складывается ? Очень качественную игру показывает. Уже в основе за 8 месяцев в клубе, через не сколько лет будет одним из лучших в мире если не первым.
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Аа...это тот Гвардиол)
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Так вот из-за кого моя ставка не сыграла.
Содомит, блин🥺
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Комментаторы момент не видели, Гвардиол даже не хватал его, а Эзе моментально упал, почувствовав руки Гвардиола на себе . Было видно как он картинно заваливался на газон
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на самом деле такие пенальти только МС дают (игра с челси)
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