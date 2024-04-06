Гвардиол обхватил Эзе и повалил в штрафной – судья не назначил пенальти и не смотрел повтор. В перерыве хорвата, получившего желтую за споры, заменили

Защитник «Ман Сити» мог нарушить правила в своей штрафной против игрока «Пэлас».

В конце первого тайма матча 32-го тура хавбек хозяев упал в штрафной «Сити» в борьбе с , который обхватывал соперника обеими руками.

Главный судья игры не назначил пенальти по итогам этого эпизода. Он обсудил момент с ВАР по микрофону.

Отметим, что Гвардиол получил желтую карточку за споры с арбитром, а в перерыв хорвата заменили.

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports 1

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Манчестер Сити» (1:2, второй тайм).