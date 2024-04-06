Гвардиол обхватил Эзе и повалил в штрафной – судья не назначил пенальти и не смотрел повтор. В перерыве хорвата, получившего желтую за споры, заменили
Защитник «Ман Сити» мог нарушить правила в своей штрафной против игрока «Пэлас».
В конце первого тайма матча 32-го тура АПЛ хавбек хозяев Эберечи Эзе упал в штрафной «Сити» в борьбе с Йошко Гвардиолом, который обхватывал соперника обеими руками.
Главный судья игры Пол Тирни не назначил пенальти по итогам этого эпизода. Он обсудил момент с ВАР по микрофону.
Отметим, что Гвардиол получил желтую карточку за споры с арбитром, а в перерыв хорвата заменили.
Изображение: кадр из трансляции TNT Sports 1
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» (1:2, второй тайм).
Судья ВАР - Да
Тирни - пенальти не было
будь внимательнее впредь
В динамике: нападающий начал падать ещё до минимального контакта.
У него стала на уровне Рубена , у Аканджи чуть лучше
Для первого сезона это прекрасный показатель, Аке такие цифры стал показывать в третьем сезоне
Содомит, блин🥺