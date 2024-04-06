Холанд забил впервые за 6 матчей – «Пэлас». Форвард «Сити» с 19 голами лидирует в АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Кристал Пэлас Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд прервал серию из 5 матчей без голов.

23-летний форвард «Манчестер Сити» поразил ворота «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ (4:1, второй тайм).

Эрлинг забил «Копенгагену» в Лиге чемпионов 6 марта (3:1). Затем он провел 5 матчей за клуб и сборную Норвегии без голов.

В этом сезоне Холанд забил 19 голов в 25 матчах Премьер-лиги и лидирует в гонке бомбардиров. Мохамед Салах, Олли Уоткинс, Доминик Соланке и Коул Палмер отличись по 16 раз.

Подробная статистика выступлений Холанда – здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый кризис реализации в карьере Холанда. В чем причина?

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12 комментариев
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КДБ монстр
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У Грилиша, кстати, две голевых и две предголевых. Во всех четырех мячах поучаствовал.
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Ответ Leganessi
Если это сейчас лучший игрок мира то футбол деградирует, а не прогрессирует. Лучший игрок в истории АПЛ и всея мира - Криштиану Роналду. Тот молодой Криш за 6 лет выиграл 3 АПЛ подряд+ЛЧ+ЗМ+ЗБ+МВП Англии 2 года подряд. Самый совершенный футболист в истории, у которого АБСОЛЮТНО все скиллы были прокачены на божественном уровне. Все остальные - ограниченные игроки, не говоря уже о норвежском недоразумении и тепличным Месси одного клуба, который вне барсы сходу стал худшим игроком слабейших фермер+бургер лиг. Тоже самое ждет и Холланда, когда его выпрут из МС, как это сделали с Месси в барсе. Превратится в котенка.
Первые три года провальные, за ЛЧ спасибо Терри.
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Спящий гигант проснулся
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Запорол выход раз на раз
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Ответ Roman Araslanov
Спящий гигант проснулся
Спящий гигант один . Гонял за Тоттен в свое время
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Ответ bevooch
У Грилиша, кстати, две голевых и две предголевых. Во всех четырех мячах поучаствовал.
Боиться разноса Пепа на камеру после матча)
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Ответ Leganessi
Если это сейчас лучший игрок мира то футбол деградирует, а не прогрессирует. Лучший игрок в истории АПЛ и всея мира - Криштиану Роналду. Тот молодой Криш за 6 лет выиграл 3 АПЛ подряд+ЛЧ+ЗМ+ЗБ+МВП Англии 2 года подряд. Самый совершенный футболист в истории, у которого АБСОЛЮТНО все скиллы были прокачены на божественном уровне. Все остальные - ограниченные игроки, не говоря уже о норвежском недоразумении и тепличным Месси одного клуба, который вне барсы сходу стал худшим игроком слабейших фермер+бургер лиг. Тоже самое ждет и Холланда, когда его выпрут из МС, как это сделали с Месси в барсе. Превратится в котенка.
Говорят излишнее фанатство не приведёт к хорошему
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