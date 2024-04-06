Холанд забил впервые за 6 матчей – «Пэлас». Форвард «Сити» с 19 голами лидирует в АПЛ
Эрлинг Холанд прервал серию из 5 матчей без голов.
23-летний форвард «Манчестер Сити» поразил ворота «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ (4:1, второй тайм).
Эрлинг забил «Копенгагену» в Лиге чемпионов 6 марта (3:1). Затем он провел 5 матчей за клуб и сборную Норвегии без голов.
В этом сезоне Холанд забил 19 голов в 25 матчах Премьер-лиги и лидирует в гонке бомбардиров. Мохамед Салах, Олли Уоткинс, Доминик Соланке и Коул Палмер отличись по 16 раз.
Подробная статистика выступлений Холанда – здесь.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.