Де Брюйне забил в девятку с угла штрафной в игре с «Пэлас». У Хавбека «Сити» 6 (1+5) очков в 5 последних матчах

Кевин де Брюйне забил в АПЛ впервые с января.

32-летний бельгийский хавбек сравнял счет в матче 32-го тура Премьер-лиги против « » (1:1, первый тайм).

На 13-й минуте де из-под хавбека точно пробил с угла штрафной в дальнюю девятку.

Это 11-я игра для Кевина в этом сезоне . Он забил второй гол. Также у него 5 ассистов.

В 5 последних матчах во всех турнирах на счету игрока 6 (1+5) очков. Его статистика – здесь.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay

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