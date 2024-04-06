Де Брюйне забил в девятку с угла штрафной в игре с «Пэлас». У Хавбека «Сити» 6 (1+5) очков в 5 последних матчах
Кевин де Брюйне забил в АПЛ впервые с января.
32-летний бельгийский хавбек сравнял счет в матче 32-го тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:1, первый тайм).
На 13-й минуте де Брюйне из-под хавбека Адама Уортона точно пробил с угла штрафной в дальнюю девятку.
Это 11-я игра для Кевина в этом сезоне АПЛ. Он забил второй гол. Также у него 5 ассистов.
В 5 последних матчах во всех турнирах на счету игрока 6 (1+5) очков. Его статистика – здесь.
Изображения: кадры из трансляции Viaplay
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