Де Брюйне забил в девятку с угла штрафной в игре с «Пэлас». У Хавбека «Сити» 6 (1+5) очков в 5 последних матчах

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Кевин де Брюйне Адам Уортон Футбол

Кевин де Брюйне забил в АПЛ впервые с января.

32-летний бельгийский хавбек сравнял счет в матче 32-го тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:1, первый тайм).

На 13-й минуте де Брюйне из-под хавбека Адама Уортона точно пробил с угла штрафной в дальнюю девятку.

Это 11-я игра для Кевина в этом сезоне АПЛ. Он забил второй гол. Также у него 5 ассистов.

В 5 последних матчах во всех турнирах на счету игрока 6 (1+5) очков. Его статистика – здесь.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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9 комментариев
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ммм обожаю голы рассматривать по скринам
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Красавец ! 👍
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Скрины форева
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Кевин конечно машина!!!
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Топовый голешник, но это не будет иметь значения, если не дожмут
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Прочитал как "забил с углового’’🤣🤣🤣
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Ответ Stewart D.
ммм обожаю голы рассматривать по скринам
Развивают логику
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