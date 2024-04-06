Круговой играет за «Зенит-2» – против «Леон Сатурна». Данил проводит первый матч с декабря

Данил Круговой проводит первый матч за «Зенит-2» после перевода из основы.

25-летний левый защитник в январе, за полгода до истечения срока контракта с « », договорился о бесплатном переходе в ЦСКА по окончании сезона. После этого клуб из Санкт-Петербурга отправил в команду LEON лиги Б.

Сегодня « » проводит первый матч нового сезона – против « » (4:0, второй тайм).

Круговой вышел на поле с первых минут. Он не играл с декабря. Его статистика – здесь.

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