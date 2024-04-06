Круговой играет за «Зенит-2» – против «Леон Сатурна». Данил проводит первый матч с декабря
Данил Круговой проводит первый матч за «Зенит-2» после перевода из основы.
25-летний левый защитник в январе, за полгода до истечения срока контракта с «Зенитом», договорился о бесплатном переходе в ЦСКА по окончании сезона. После этого клуб из Санкт-Петербурга отправил Данила в команду LEON Второй лиги Б.
Сегодня «Зенит-2» проводит первый матч нового сезона – против «Леон Сатурн» (4:0, второй тайм).
Круговой вышел на поле с первых минут. Он не играл с декабря. Его статистика – здесь.
В общем сам себе злобный буратина. Не жалко.