Круговой играет за «Зенит-2» – против «Леон Сатурна». Данил проводит первый матч с декабря

Теги Зенит Леон Сатурн премьер-лига Россия Вторая лига Б Зенит-2 Данил Круговой Футбол

Данил Круговой проводит первый матч за «Зенит-2» после перевода из основы.

25-летний левый защитник в январе, за полгода до истечения срока контракта с «Зенитом», договорился о бесплатном переходе в ЦСКА по окончании сезона. После этого клуб из Санкт-Петербурга отправил Данила в команду LEON Второй лиги Б.

Сегодня «Зенит-2» проводит первый матч нового сезона – против «Леон Сатурн» (4:0, второй тайм).

Круговой вышел на поле с первых минут. Он не играл с декабря. Его статистика – здесь.

Круговой в ЦСКА с лета. «Зенит» зол: сослали во Вторую лигу

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ковид 07.10.52
Несогласный с бразильским засилием в ссылке, хорошо в армию не забрали, как Федотова.
О да! За борьбу с режимом страдает бедняжка!
+3
-1
+2
В первой половине сезона регулярно играл, а сейчас, из-за травмы Сантоса, вполне мог стать основным.
В общем сам себе злобный буратина. Не жалко.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий