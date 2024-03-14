«Зенит» отказался обменять Кругового на Чалова с доплатой за форварда ЦСКА. Армейцы предлагали сделку после перевода Данила в «Зенит-2» («СЭ»)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Круговой Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» отказал ЦСКА в обмене Данила Кругового на Федора Чалова.

Ранее защитник «Зенита» Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня этого года. После этого игрок был переведен в «Зенит-2».

ЦСКА предложили петербуржцам обменять Кругового на Федора Чалова с доплатой за нападающего ЦСКА сразу после того, как Данил оказался во второй команде. «Зенит» отказался от данного предложения.

Как сообщалось ранее, «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро за Чалова, но форвард отказался, так как ждал предложений из Европы. 

Действующий контракт Чалова с ЦСКА действует до конца декабря 2024-го. В нынешнем сезоне нападающий армейцев принял участие в 20 матчах РПЛ, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь

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50 комментариев
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Бред какой-то. Чалов нужный игрок для ЦСКА, паспортист, к чему его менять?
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Спорт-экспресс, не позорьтесь
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Время не выдуманных историй, о которых невозможно молчать 🤡
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+37
Видимо, тот кто писал новость в СЭ, пьет вместе с Карповым. Менять нападающего, который положил 50+ голов в РПЛ на защитника? В ЦСКА не настолько безумны.
+33
-5
+28
Ответ Guus Ivanovich
Так сам Чалов отказал Зениту
Журналисты просто не знают как обыграть новости о ходе переговоров о продлении контракта Чалова с ЦСКА, про которые вообще нет никакой информации, что приходится выдумывать вот такую чушь )
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+12
Вот брехня так брехня
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+6
Вы хотите, чтобы мы поверили, что ЦСКА сам предлагал Зениту Чалова?? ))))
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0
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не новость а пьяный трип карпа какой-то
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Байка от Спорт-Экспресса - очередное дно.
+5
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+3
Чалова на Кругового ЦСКА хотел обменять?)) Очень смешно
+5
-2
+3
Ответ xQcoW
Чалову надо сваливать из Газпром Лиги в нормальную европейскую лигу
А кому он нужен?
+2
0
+2
Может ещё ЦСКА хотел за Чалова доплатить? Вы что там курите?
+4
-2
+2
Очередная утка от СЭ, скучно.
+3
-2
+1
Ответ Алексей Кузнецов
Видимо, тот кто писал новость в СЭ, пьет вместе с Карповым. Менять нападающего, который положил 50+ голов в РПЛ на защитника? В ЦСКА не настолько безумны.
+50 голов за 5?
+1
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Но Федя отказал первым ( Иван Карпов)
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+1
Ответ Zenit2013
Бред какой-то. Чалов нужный игрок для ЦСКА, паспортист, к чему его менять?
Для ЦСКА может и нужный, а вот нужен ли ЦСКА Чалову. 8 месяцев до конца контракта. У нас Круг за полгода до истечения контракта весело тренился с Зенитом на сборах, рассказывал о борьбе за чемпионство во втором круге, снимался в видосах для ютуб-канала... А потом бац - и в ЦСКА перешёл.
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Ответ Rundatgame
Для ЦСКА может и нужный, а вот нужен ли ЦСКА Чалову. 8 месяцев до конца контракта. У нас Круг за полгода до истечения контракта весело тренился с Зенитом на сборах, рассказывал о борьбе за чемпионство во втором круге, снимался в видосах для ютуб-канала... А потом бац - и в ЦСКА перешёл.
Зенит нужен Чалову не больше, чем ЦСКА.
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Ответ El Fenomeno 9
Чалов тоже хочет повышение зп в 5 раз а это только Газзовик обеспечить может
Ты правда считаешь, что Зенит будет ему 10 млн платить?))
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всё таки фальсифицировать историю лучше на некотором удалении от произошедших событий... гораздо больше шансов что новая версия приживётся
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Попахивает Уткиным.
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"Как стало известно СЭ", обожаю эту фразу. Как стало известно? Откуда стало известно? Понапишут ересь, а потом вроде и не было такого. И источник хрен проверишь. Удобно!
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Вот представляю, каково Чалову это читать... Глумление какое-то...менять на Кругового, да еще с доплатой:)) Черти просто, беспредельщики, а не солидное издание. Не, кроме шуток, за такое судиться надо, на мой взгляд.
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Ответ Miller83
Вот представляю, каково Чалову это читать... Глумление какое-то...менять на Кругового, да еще с доплатой:)) Черти просто, беспредельщики, а не солидное издание. Не, кроме шуток, за такое судиться надо, на мой взгляд.
С кем, вы источник не найдёте никогда.
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Ответ El Fenomeno 9
Чалов тоже хочет повышение зп в 5 раз а это только Газзовик обеспечить может
Так он в ЦСКА тоже где-то по квартире в Москве каждый МЕСЯЦ получает,примерно)))) в Европе,куда он вроде бы хочет, он будет получать как Кузяев))))
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Ответ Алексей Кузнецов
Видимо, тот кто писал новость в СЭ, пьет вместе с Карповым. Менять нападающего, который положил 50+ голов в РПЛ на защитника? В ЦСКА не настолько безумны.
мне кажется что называть "нападающим" типа который забил за весь текущий чемпионат всего 3 гола с игры, будет некоторым преувеличением)
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СЭкс решил завести тайного инсайдера в своей редакции)
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Утка жирнее Васи
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СЭ никогда не врет, только достоверные новости, никаких слухов!
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Странно что ЦСКА предложил одного Чалова за Кругового, а не компанию из Чалова, Акинфеева, Облякова, Дивеева и Мухина а так же доплату Зениту в 100 млн. евро.)))

СЭ похоже из жёлтого превращается в кислотное издание.
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Может для этого Гинер и вызывал Чалова посредине сборов. Если с доплатой 15, то почему бы и не продать..
Но Федя наверняка сам не захотел и на этом всё закончилось.
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