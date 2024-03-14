«Зенит» отказался обменять Кругового на Чалова с доплатой за форварда ЦСКА. Армейцы предлагали сделку после перевода Данила в «Зенит-2» («СЭ»)

«Зенит» отказал ЦСКА в обмене Данила Кругового на Федора Чалова.

Ранее защитник «Зенита» Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня этого года. После этого игрок был переведен в «Зенит-2».

ЦСКА предложили петербуржцам обменять Кругового на Федора Чалова с доплатой за нападающего ЦСКА сразу после того, как Данил оказался во второй команде. «Зенит» отказался от данного предложения.

Как сообщалось ранее, «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро за Чалова, но форвард отказался, так как ждал предложений из Европы.

Действующий контракт Чалова с ЦСКА действует до конца декабря 2024-го. В нынешнем сезоне нападающий армейцев принял участие в 20 матчах РПЛ, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.