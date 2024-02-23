Александр Медведев: «ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Данил Круговой Футбол

В «Зените» заявили, что не согласовали с ЦСКА зимний переход Данила Кругового.

В январе стало известно, что Круговой покинет «Зенит» летом 2024 года после окончания контракта и присоединится к ЦСКА. Вторую часть сезона защитник проведет в «Зените-2».

«ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 ассиста. Сейчас он на сборе «Зенита-2» в Турции.

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35 комментариев
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Ты просишь меня о трансфере, но делаешь это без уважения…
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Ответ matroskin1203
Очень хорошо вести себя как Зенит, когда деньги не считаешь в принципе. Сейчас Зенит из-за обидок Медведева теряет ЗП Кругового за полгода и те деньги, которые предлагал ЦСКА. В любой алекватной частной компании такого менеджера бы как минимум просто уволили.
Судя по последним трансферам ЦСКА там тыщ 20 предлагали.
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Ответ форест
Судя по последним трансферам ЦСКА там тыщ 20 предлагали.
И пучок петрушки.
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Ответ matroskin1203
Очень хорошо вести себя как Зенит, когда деньги не считаешь в принципе. Сейчас Зенит из-за обидок Медведева теряет ЗП Кругового за полгода и те деньги, которые предлагал ЦСКА. В любой алекватной частной компании такого менеджера бы как минимум просто уволили.
>Зенит из-за обидок Медведева теряет ЗП Кругового

Вам-то что? Со вчерашнего дня начали переживать за Зенит?
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Ответ воробей джек
Зенит в своем праве. Но Миллер злой человек.
Та, ну, бросьте :) В том же Спартаке легенда клуба Аленичев вместо тренировок по приказу тренерского штаба бегал по кругу на базе и выбивал из руководства клуба задолженность по зарплате с помощью знакомых политиков. В ЦСКА не отпускали Кейсуке Хонду до последнего дня контракта, не продавая его итальянцам (если я правильно помню) ни за какие деньги... И что с того? Любой футбольный (или, скажем, хоккейный) клуб - не благотворительная лавочка. Это "сермяжная правда - она же посконная, она же домотканная" ;)
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Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Медведев, мы тебя узнали
+20
-14
+6
Ответ Fair_Play
Примерно также как Зенит консультировался с Краснодаром по поводу Ахметова?) Чушь написали. Зачем кому-то платить больше, если можно реально сэкономить.
Так в чем проблема-то? Хотели реально сэкономить - сэкономили, все идет по плану.
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Если что, некто Миллер тоже Герой труда. :-)
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Ответ matroskin1203
Очень хорошо вести себя как Зенит, когда деньги не считаешь в принципе. Сейчас Зенит из-за обидок Медведева теряет ЗП Кругового за полгода и те деньги, которые предлагал ЦСКА. В любой алекватной частной компании такого менеджера бы как минимум просто уволили.
"Гинер: из принципа не получил за Хонду ни копейки — он обманул ЦСКА"

Угу, так и запишем, ЦСКА неадекватное непонятно что.
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Ответ matroskin1203
Очень хорошо вести себя как Зенит, когда деньги не считаешь в принципе. Сейчас Зенит из-за обидок Медведева теряет ЗП Кругового за полгода и те деньги, которые предлагал ЦСКА. В любой алекватной частной компании такого менеджера бы как минимум просто уволили.
Вы под "алекватной частной компанией" случайно не государственный банк, владевший ЦСКА, подпразумеваете? ;) Или, может быть, Башнефть ("дочку" полугосударственной Роснефти), которая теперь является спонсором ЦСКА? Ну, да, это всё "адекватные частные компании"...
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Ответ Роман
Щас бы человека который в елнце 90х разваоил порт в Питере...герой труда..и да получить героя труда от хозяина не тоже самое что получить соцтруда от врага Сталина.
Горбачёв враг Сталина?Старостин получил звание в 1990 году)
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Ответ Фантом
Так в чем проблема-то? Хотели реально сэкономить - сэкономили, все идет по плану.
Я писал о какой-то проблеме? Проблему выдумал автор поста, которому я ответил.
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Ответ Segden
Та не.. Ну то есть в Зените 2 Даниил принесет больше пользы чем Зенит получил бы от ЦСКА? Да ну не ) Условия Зенит не интересуют в принципе, а уже когда он продавец, то и подавно..
Пользы в Зените-2 Круговой не принесет. Но и накосячить сильно не сможет ;) А то как вспомнишь его фееричные привозы...

Насчет "условия Зенит не интересуют". Так вот я как раз пример привел, когда руководство ЦСКА абсолютно не интересовали никакие условия по продаже Хонды. Просто "нет" и всё. Потому что "он обманул ЦСКА". Продержали до последнего дня контракта из принципа и он ушел бесплатно. И что с того? Земля от этого налетела на небесную ось? Вроде бы, нет. ;)
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Ответ Роман
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Ответ форест
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Ответ Роман
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
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Потому что настроен изначально против него и Зенита, логично же
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Че ЦСКА то бухтят ???
Им Зенит денег сэкономил (вместо игрока за деньги отдадут бесплатно... но позже... ), а они все недовольны...
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круговой пошел по кругу)
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