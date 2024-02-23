Александр Медведев: «ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям»
В «Зените» заявили, что не согласовали с ЦСКА зимний переход Данила Кругового.
В январе стало известно, что Круговой покинет «Зенит» летом 2024 года после окончания контракта и присоединится к ЦСКА. Вторую часть сезона защитник проведет в «Зените-2».
«ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 ассиста. Сейчас он на сборе «Зенита-2» в Турции.
Вам-то что? Со вчерашнего дня начали переживать за Зенит?
Угу, так и запишем, ЦСКА неадекватное непонятно что.
Насчет "условия Зенит не интересуют". Так вот я как раз пример привел, когда руководство ЦСКА абсолютно не интересовали никакие условия по продаже Хонды. Просто "нет" и всё. Потому что "он обманул ЦСКА". Продержали до последнего дня контракта из принципа и он ушел бесплатно. И что с того? Земля от этого налетела на небесную ось? Вроде бы, нет. ;)
Им Зенит денег сэкономил (вместо игрока за деньги отдадут бесплатно... но позже... ), а они все недовольны...