Александр Медведев: «ЦСКА обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям»

В «Зените» заявили, что не согласовали с ЦСКА зимний переход Данила Кругового.

В январе стало известно, что покинет «Зенит» летом 2024 года после окончания контракта и присоединится к ЦСКА. Вторую часть сезона защитник проведет в «Зените-2».

« обращался в «Зенит» по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям», – сказал председатель правления «Зенита» .

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 ассиста. Сейчас он на сборе « -2» в Турции.