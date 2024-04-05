Гвардиола о календаре: «Ман Сити» привык играть каждые три дня, мы не новички в еврокубках. Перед «Реалом» появится время для восстановления»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кристал Пэлас Пеп Гвардиола календарь Футбол

Пеп Гвардиола поделился мнением о расписании матчей «Манчестер Сити».

«Горожане» проведут матч в рамках АПЛ против «Кристал Пэлас», после чего сыграют против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Мы к этому привыкли. Так сложилось на протяжении многих лет. В каждом месяце мы привыкли играть каждые три дня.

Мы не новички в еврокубках. Игроки это понимают и по большей части справляются с этим. Каждый из них знает, что ему нужно делать.

Мы сыграем против «Кристал Пэлас» в 12:30 в субботу – отлично, появится больше времени для восстановления к следующему матчу против «Реала».

Потом мы играем в Кубке Англии в субботу – нормально, не совсем справедливо, но мы справимся», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошо иметь почти два равных состава.
+6
-2
+4
мне пофиг на все. жду этого грандиозного матча под вывеской Манчестер сити Реал!
+4
0
+4
Ответ Андрей Катков
Дутый этот тот кто дважды выиграл Требл?
этот *дутый * , как сказал войд про Гвардиолу, реал бесконечно унижал в ла лиге!
+7
-3
+4
Ответ Alon Raven
Дутый, это тот, кто не проигрывал Реалу в ЛЧ вот уже 11 лет? Тот, кто в Ла Лиге дал Реалу лишь один раз выйграть?
Реал ман сити в 22 побеждал, и баварию во главе с пепом тоже проходил
+3
0
+3
Ответ Alon Raven
Дутый, это тот, кто не проигрывал Реалу в ЛЧ вот уже 11 лет? Тот, кто в Ла Лиге дал Реалу лишь один раз выйграть?
В этом вся суть фанатов Реала, обесценить и обгадить достижения других.
Абсолютные лицемеры.
+3
0
+3
помогите войду)))) что то поплыл он)
+4
-1
+3
Ответ Topar Topovic
Ноет нытик
болельщики Реала всегда ныли и ноют!
+3
-1
+2
Ответ войд
Если до матча с Реалом дутый столько ноет,что будет после матча?)
Дутый этот тот кто дважды выиграл Требл?
+9
-7
+2
Ответ Boy Lokkaew
болельщики Реала всегда ныли и ноют!
Да, в этом они профессионалы.
+1
0
+1
Ответ войд
Дутый это который берет ЛЧ раз в 11 лет)
Дутый, это тот, кто не проигрывал Реалу в ЛЧ вот уже 11 лет? Тот, кто в Ла Лиге дал Реалу лишь один раз выйграть?
+3
-2
+1
Ответ Tne Gold
Какой бы график не был у Манчестер сити, они уничтожат Реал по сумме двух матчей.
Гвардиола, конечно, это может, но всё таки у МС явно не всё гладко.
+1
0
+1
Когда у Сити было очень много времени для подготовки к Реалу в феврале 2020-го, горожане перебегали сливочных на 14 км. Интересно посмотреть, насколько Реал сделает ставку на физику, учитывая 9 дней на подготовку к матчу
+3
-3
0
Мансити то Реал разнесут, вот вопрос в Апл пока под вопросом, насчёт кто станет чемпионом Англии.
+7
-7
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошо иметь почти два равных состава.
А три ещё лучше.)))
0
0
0
Ответ ksn 1979
А три ещё лучше.)))
Это в питерский СКА )))
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Это в питерский СКА )))
Возможно.
Не слежу за КХЛ.))
0
0
0
Судейский реал должен быть снесен Манчестер сити!
+8
-8
0
Какой бы график не был у Манчестер сити, они уничтожат Реал по сумме двух матчей.
+11
-11
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий