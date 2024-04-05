Гвардиола о календаре: «Ман Сити» привык играть каждые три дня, мы не новички в еврокубках. Перед «Реалом» появится время для восстановления»

Пеп Гвардиола поделился мнением о расписании матчей «Манчестер Сити».

«Горожане» проведут матч в рамках против «Кристал Пэлас», после чего сыграют против « » в Лиге чемпионов.

«Мы к этому привыкли. Так сложилось на протяжении многих лет. В каждом месяце мы привыкли играть каждые три дня.

Мы не новички в еврокубках. Игроки это понимают и по большей части справляются с этим. Каждый из них знает, что ему нужно делать.

Мы сыграем против «Кристал Пэлас» в 12:30 в субботу – отлично, появится больше времени для восстановления к следующему матчу против «Реала».

Потом мы играем в Кубке Англии в субботу – нормально, не совсем справедливо, но мы справимся», – сказал главный тренер « » .