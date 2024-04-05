Гвардиола о календаре: «Ман Сити» привык играть каждые три дня, мы не новички в еврокубках. Перед «Реалом» появится время для восстановления»
Пеп Гвардиола поделился мнением о расписании матчей «Манчестер Сити».
«Горожане» проведут матч в рамках АПЛ против «Кристал Пэлас», после чего сыграют против «Реала» в Лиге чемпионов.
«Мы к этому привыкли. Так сложилось на протяжении многих лет. В каждом месяце мы привыкли играть каждые три дня.
Мы не новички в еврокубках. Игроки это понимают и по большей части справляются с этим. Каждый из них знает, что ему нужно делать.
Мы сыграем против «Кристал Пэлас» в 12:30 в субботу – отлично, появится больше времени для восстановления к следующему матчу против «Реала».
Потом мы играем в Кубке Англии в субботу – нормально, не совсем справедливо, но мы справимся», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Абсолютные лицемеры.
Не слежу за КХЛ.))