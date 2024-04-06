«Ман Сити» больше всех заработал в этой ЛЧ – 89 млн евро. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Барса» – 7-я

«Манчестер Сити» больше всех заработал в текущей Лиге чемпионов – 89,02 млн евро.

Доход формируется за счет выигранных матчей, коэффициента, выходов в следующую стадию и отчислений за телеправа.

Перед матчами 1/4 финала второе место по выручке занимает «Реал» (86,75 млн), третье – « » (86,02).

В топ-8 также входят « » (76,28), « » (75,05), дортмундская «Боруссия» (74,53), « » (74,33) и «Арсенал» (68,44).

По итогам прошлого сезона чемпионов больше всех заработал победитель – «Ман Сити» (134,94 млн евро), вторым по доходам стал «Реал» (118,83 млн), финалист турнира «Интер» получил 101,29 млн.