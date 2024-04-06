«Ман Сити» больше всех заработал в этой ЛЧ – 89 млн евро. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Барса» – 7-я
«Манчестер Сити» больше всех заработал в текущей Лиге чемпионов – 89,02 млн евро.
Доход формируется за счет выигранных матчей, коэффициента, выходов в следующую стадию и отчислений за телеправа.
Перед матчами 1/4 финала второе место по выручке занимает «Реал» (86,75 млн), третье – «Бавария» (86,02).
В топ-8 также входят «ПСЖ» (76,28), «Атлетико» (75,05), дортмундская «Боруссия» (74,53), «Барселона» (74,33) и «Арсенал» (68,44).
По итогам прошлого сезона Лиги чемпионов больше всех заработал победитель – «Ман Сити» (134,94 млн евро), вторым по доходам стал «Реал» (118,83 млн), финалист турнира «Интер» получил 101,29 млн.