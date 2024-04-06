Песьяков о том, что «Ростов» не предлагает контракт: «Я не нервничаю. В каком-нибудь «Текстильщике» вы меня еще увидите, без работы не останусь»

Теги Ростов премьер-лига Россия Текстильщик Вторая лига Б Сергей Песьяков ахахаха Вторая лига А Футбол

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков пошутил по поводу будущего в клубе.

«На самом деле, если брать предыдущие годы, предыдущие мои продления, то все всегда было в последний момент.

Понятное дело, мне было бы спокойнее, если бы предложили пораньше продлить контракт. Но я бы не сказал, что нервничаю и переживаю по этому поводу. Такого совсем нет.

Думаю, без работы не останусь в любом случае – в каком-нибудь ивановском «Текстильщике» вы меня еще увидите», – сказал Песьяков смеясь.

Действующий контракт Сергея с «Ростовом» рассчитан до конца сезона-2023/24.

35-летний голкипер провел 19 матчей в нынешнем розыгрыше Мир РПЛ, 5 из них – на ноль. Его статистика – здесь.

Почему «Ростов» – самая стильная команда весны

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем же Текстильщик то так обижать! Некрасиво
+7
-2
+5
Ответ Roman Popov
Зачем же Текстильщик то так обижать! Некрасиво
Он не обижает, он их воспитанник и карьеру там начинал)
+4
0
+4
Совсем недавно Кафанов говорил, что Песьякова продлят.
+1
0
+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Совсем недавно Кафанов говорил, что Песьякова продлят.
Цену набивает
0
0
0
Ответ Nekrasof
Цену набивает
Чью цену и для кого набивает?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий