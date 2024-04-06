Песьяков о том, что «Ростов» не предлагает контракт: «Я не нервничаю. В каком-нибудь «Текстильщике» вы меня еще увидите, без работы не останусь»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков пошутил по поводу будущего в клубе.

«На самом деле, если брать предыдущие годы, предыдущие мои продления, то все всегда было в последний момент.

Понятное дело, мне было бы спокойнее, если бы предложили пораньше продлить контракт. Но я бы не сказал, что нервничаю и переживаю по этому поводу. Такого совсем нет.

Думаю, без работы не останусь в любом случае – в каком-нибудь ивановском « » вы меня еще увидите», – сказал смеясь.

Действующий контракт Сергея с «Ростовом» рассчитан до конца сезона-2023/24.

35-летний голкипер провел 19 матчей в нынешнем розыгрыше Мир , 5 из них – на ноль. Его статистика – здесь.

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