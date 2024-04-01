Сергей Песьяков: «Зенит» через пару лет заберет статус народной команды у «Спартака», скорее всего. Все любят болеть за тех, кто выигрывает»
Сергей Песьяков оценил шансы «Зенита» стать народной командой.
«Мне кажется, через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус и популярность у «Спартака». Все любят болеть за команду, которая выигрывает.
В России модно прививать любовь к футболу от отца к сыну. Например, ребенок смотрит с отцом на «Зенит» и думает: «А почему бы мне не болеть за них? Так же будет легче мне в жизни». Я думаю, в течение следующих лет статус народной команды, скорее всего, перейдет к «Зениту».
Та же ситуация была со «Спартаком» – в начале 90-х и 2000-х они становились десятикратными чемпионами и люди болели за них. Что-то похожее сейчас может сделать «Зенит», выигрывая чемпионат каждый год. В этом же есть логика?
Кто был самой популярной командой до «Спартака» – я уже и не помню, это древние времена. Футболом я тогда не увлекался», – сказал вратарь «Ростова».
Причем он был офицером, который учился в Ленинграде в 1960-е годы в ЛВВТКУ им. Антонова
Я даже где-то часов пять болел за ЦСКА, когда меня в 1977 в первом классе на первом уроке физкультуры спросили за какой клуб я болею. Ну я и подумал, раз отец военный, то я за ЦСКА
А когда домой пришел и рассказал про это матери, она сказала, что отец за Спартак. Сам он был на полевых. Так и началось мое существование со Спартаком.
И в СССР болели везде и всегда. Потому что футбол был настоящий.
Ну что смешить, всем в регионах плевать на игрушку Галицкого, на парк и еще что там есть.
Малафеев, Анюков, Широков, Зырянов, Денисов, Файзулин, Погребняк, Аршавин + Тимощук.
Потому что Спартак уже давно не является "народной командой".
А сын, который смотрит с отцом Зенит и решает болеть за этот клуб, сделает это потому, что живёт в Петербурге или области. И это правильно. За кого ж ему ещё болеть, как не за Зенит?
Точно так же, как его сверстники из Самары или Ростова будут болеть за своих.
А до этого - были "древние времена". Не было дедушек, родителей, детей и про футбол ничего не знали...
Ещё скажи, что футбол начался с Зенита и его болельщика Миллера.
Спартак М. и Динамо М. - классика сов.футбола
Спартак считался народной командой задолго до 90-х.
В т.ч. в те времена, когда Дырка выигрывала намного чаще. Но известно какими способами. По их стопам сейчас идет и "империя зла". Но