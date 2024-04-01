Сергей Песьяков: «Зенит» через пару лет заберет статус народной команды у «Спартака», скорее всего. Все любят болеть за тех, кто выигрывает»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Сергей Песьяков Футбол

Сергей Песьяков оценил шансы «Зенита» стать народной командой.

«Мне кажется, через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус и популярность у «Спартака». Все любят болеть за команду, которая выигрывает.

В России модно прививать любовь к футболу от отца к сыну. Например, ребенок смотрит с отцом на «Зенит» и думает: «А почему бы мне не болеть за них? Так же будет легче мне в жизни». Я думаю, в течение следующих лет статус народной команды, скорее всего, перейдет к «Зениту».

Та же ситуация была со «Спартаком» – в начале 90-х и 2000-х они становились десятикратными чемпионами и люди болели за них. Что-то похожее сейчас может сделать «Зенит», выигрывая чемпионат каждый год. В этом же есть логика?

Кто был самой популярной командой до «Спартака» – я уже и не помню, это древние времена. Футболом я тогда не увлекался», – сказал вратарь «Ростова».

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104 комментария
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Ответ Алешка Терминатор
Самая популярная команда в тиктоке и Гатчине уже достигла своего потолка популярности.
Вася, а ты чего так уверенно не первый раз за Гатчину говоришь? Была ты там хоть раз?
+17
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+15
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
В России модно прививать любовь к футболу от отца к сыну (с) Это, мягко говоря, не совсем так. Мы по сравнению с большинством европейских и латиноамериканских стран совершенно нефутбольная страна. Футбол у нас смотрит ничтожный процент населения, а на стадион ходили и того меньше. При фанайди тем более
Для начала нужно начать играть в футбол летом. А у нас перерыв с мая по июль.
+14
-3
+11
Ответ Magico!
Что он несет? Спартак считался народной командой задолго до 90-х. В т.ч. в те времена, когда Дырка выигрывала намного чаще. Но известно какими способами. По их стопам сейчас идет и "империя зла". Но
Ну другое дело бромантан, да
+19
-9
+10
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
В России модно прививать любовь к футболу от отца к сыну (с) Это, мягко говоря, не совсем так. Мы по сравнению с большинством европейских и латиноамериканских стран совершенно нефутбольная страна. Футбол у нас смотрит ничтожный процент населения, а на стадион ходили и того меньше. При фанайди тем более
Ну вот я стал болеть за Спартак, потому что отец за Спартак болел

Причем он был офицером, который учился в Ленинграде в 1960-е годы в ЛВВТКУ им. Антонова

Я даже где-то часов пять болел за ЦСКА, когда меня в 1977 в первом классе на первом уроке физкультуры спросили за какой клуб я болею. Ну я и подумал, раз отец военный, то я за ЦСКА

А когда домой пришел и рассказал про это матери, она сказала, что отец за Спартак. Сам он был на полевых. Так и началось мое существование со Спартаком.

И в СССР болели везде и всегда. Потому что футбол был настоящий.
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+7
Ответ Alexander Lyakhov
Ну это, скорее, глорихантеры. Мне кажется, перспективы стать народной командой есть у Краснодара, клуб к этому последовательно шёл, но последние решения Галицкого не способствуют этому.
Да кому, например, в Омске или в Саратове может быть интересен клуб из Краснодара в 2024 году? ))
Ну что смешить, всем в регионах плевать на игрушку Галицкого, на парк и еще что там есть.
+9
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сдался этот статус, носятся как с писаной торбой ))
+8
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+6
Ответ Алешка Терминатор
Самая популярная команда в тиктоке и Гатчине уже достигла своего потолка популярности.
Как же ты смешно сейчас попал, учитывая, что в Гатчине много спартаковцев
+10
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+6
Ответ Вова Паскаянц
Не случиться этого,говорю это не как болельщик Спартака ,но как человек выросший на этих играх,когда в составе были Филимонов ,Хлестов,Онопко,Никифоров,Титов,Мостовой,Цымбаларь,Тихонов,Кечинов и этот список можно продолжать и продолжать ,костяк составляли советские футболисты ,поэтому это была и народная команда ,у Зенита просто нет таких Русских исполнителей к сожалению
Самые громкий победы Зенита были как раз с российским костяком.
Малафеев, Анюков, Широков, Зырянов, Денисов, Файзулин, Погребняк, Аршавин + Тимощук.
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Народной Спартак стали называть не в 90-е годы, а при первых чемпионатах СССР. А тогда конкуренция была между несколькими командами за чемпионство. И чемпионат могла выиграть любая команда из пяти - шести равных. Народной назвали не за регулярные чемпионства, П.. я.
+11
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Глopoв с болельщиками попутал Серёга.
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Не заберёт.
Потому что Спартак уже давно не является "народной командой".
А сын, который смотрит с отцом Зенит и решает болеть за этот клуб, сделает это потому, что живёт в Петербурге или области. И это правильно. За кого ж ему ещё болеть, как не за Зенит?
Точно так же, как его сверстники из Самары или Ростова будут болеть за своих.
+7
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Надо же... Оказывается футбол начался в 90-х..
А до этого - были "древние времена". Не было дедушек, родителей, детей и про футбол ничего не знали...
Ещё скажи, что футбол начался с Зенита и его болельщика Миллера.
+3
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+3
Ответ Глебов Илья
Песьяков прав к сож.
Песьяков просто глупый человек, он даже не понимает, почему "Спартак" издавна называют "народной командой"
+8
-5
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не нужен Зениту такой "титул". Дело не в количестве болельщиков, 5 миллионов жителей Питера гораздо значимее для клуба чем мифические 150 млн якобы боготворящих Спартак, пока он хоть что-то выигрывает и поливающих его грязью при неудачах. Это не болельщики а коньюнктурщики.
Откуда взбрело и кому в голову цыфра 150 млн?! У нас в стране серьёзно болеющих за какую нибудь из команд трёх млн. не наберётся.
+3
0
+3
Ответ Sasha_Ubriaco
Самые громкий победы Зенита были как раз с российским костяком. Малафеев, Анюков, Широков, Зырянов, Денисов, Файзулин, Погребняк, Аршавин + Тимощук.
+ Кержаков. Нельзя его забывать.
+3
0
+3
Народа бразильско-колумбийского?
+6
-3
+3
Ответ Алешка Терминатор
У меня в целом гораздо более тонкие, продуманные и глубокие комментарии, чем кажется на первый взгляд. Просто это не всем понятно.
Ответите на вопрос? Можно тонко глубоко и продуманно
+5
-2
+3
Ответ encaro_one
Да кому, например, в Омске или в Саратове может быть интересен клуб из Краснодара в 2024 году? )) Ну что смешить, всем в регионах плевать на игрушку Галицкого, на парк и еще что там есть.
Ну, скажем, как сильная оппозиция Москве, которую в регионах не любят. А Зенит на эту роль не вполне подходит - Питер не Москва, конечно, но и не провинция. Да и не любят, при прочих равных, денежные мешки.
+4
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+3
То есть если глори-толпа бегает от клуба к клубу в болезненном желании причастности к чужому успеху, то это маркер народности? )) Как только будет отмашка прекратить безлимитное финансирование Зенита из средств бюджетной компании Газпром, то успехи его разом закончатся. И тут же болельщики схлынут в раз )))
+4
-2
+2
Ответ ГШ68
Не заберёт. Потому что Спартак уже давно не является "народной командой". А сын, который смотрит с отцом Зенит и решает болеть за этот клуб, сделает это потому, что живёт в Петербурге или области. И это правильно. За кого ж ему ещё болеть, как не за Зенит? Точно так же, как его сверстники из Самары или Ростова будут болеть за своих.
В городе, где базируется команда, это очевидно. Большинство будет болеть за свой клуб. Но городов то немало. Помню, в детстве, практически все в школе болели за хоккейный ЦСКА.
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0
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Зенит никогда при любых раскладах. не станет народной командой. Посмотрите кто в ней играет? Через несколько лет народ забудет этих пришлых чемпионов.
+5
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Ответ Счастье жить
а я помню, кто был самой популярной командой в СССР Киевское «Динамо». Кстати, они и стали самым титулованным клубом Союза, что внутри, что снаружи бгг
Хорош школьникам лапшу вешать. Динамо К никогда не был самым популярным клубом СССР...
Спартак М. и Динамо М. - классика сов.футбола
+3
-1
+2
Для Бразилии , они уже народные ))) где ещё можно столько бабла поднять ! Из грязи в князи !!! Мечты сбываются )))
+4
-2
+2
Не случиться этого,говорю это не как болельщик Спартака ,но как человек выросший на этих играх,когда в составе были Филимонов ,Хлестов,Онопко,Никифоров,Титов,Мостовой,Цымбаларь,Тихонов,Кечинов и этот список можно продолжать и продолжать ,костяк составляли советские футболисты ,поэтому это была и народная команда ,у Зенита просто нет таких Русских исполнителей к сожалению
+4
-2
+2
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
В России модно прививать любовь к футболу от отца к сыну (с) Это, мягко говоря, не совсем так. Мы по сравнению с большинством европейских и латиноамериканских стран совершенно нефутбольная страна. Футбол у нас смотрит ничтожный процент населения, а на стадион ходили и того меньше. При фанайди тем более
Нет такого понятия футбольная страна или не футбольная страна.Это латиноамериканским командам ещё как то можно отнести.В жару в песке что можно играть. Пляжному волейболу трудно с футболом соревноваться. Так в пляжном футболе мы как раз в лидерах были.Да в большом футболе в 60 годы были на верхушки.Да при Лобановском и Романцеве могли добиться большего если не конфликты.Мы упустили момент когда стали появляться топ команды. Нужно было тогда уходит от бюджетных команд и начинать зарабатывать.
+2
0
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Ещё один обиженный на Спартак.
+10
-8
+2
Выкормыш газпрома никогда не будет НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ...
+4
-2
+2
Что он несет?
Спартак считался народной командой задолго до 90-х.
В т.ч. в те времена, когда Дырка выигрывала намного чаще. Но известно какими способами. По их стопам сейчас идет и "империя зла". Но
+18
-16
+2
Самая популярная команда в тиктоке и Гатчине уже достигла своего потолка популярности.
+39
-37
+2
Ответ Алешка Терминатор
Сынок, я своих поклонников на спорсте плюс-минус знаю, по крайней мере, основных. А тебя что-то не припоминаю. Ты кто, сынок? Как говорит Владимир Рудольфович Соловьёв - представься.
Игорь Хвостов
+2
0
+2
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