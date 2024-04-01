Сергей Песьяков: «Зенит» через пару лет заберет статус народной команды у «Спартака», скорее всего. Все любят болеть за тех, кто выигрывает»

Сергей Песьяков оценил шансы «Зенита» стать народной командой.

«Мне кажется, через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус и популярность у «Спартака». Все любят болеть за команду, которая выигрывает.

В России модно прививать любовь к футболу от отца к сыну. Например, ребенок смотрит с отцом на «Зенит» и думает: «А почему бы мне не болеть за них? Так же будет легче мне в жизни». Я думаю, в течение следующих лет статус народной команды, скорее всего, перейдет к «Зениту».

Та же ситуация была со «Спартаком» – в начале 90-х и 2000-х они становились десятикратными чемпионами и люди болели за них. Что-то похожее сейчас может сделать «Зенит», выигрывая чемпионат каждый год. В этом же есть логика?

Кто был самой популярной командой до «Спартака» – я уже и не помню, это древние времена. Футболом я тогда не увлекался», – сказал вратарь «Ростова».