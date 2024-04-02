Сергей Песьяков: «Не считаю себя лучшим в РПЛ по игре ногами – могу вспомнить с десяток матчей, когда она оставляла желать лучшего. Я приземленный человек, в таком контексте не сужу»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Краснодар Футбол

Сергей Песьяков оценил свой уровень в сравнении с другими вратарями Мир РПЛ.

«Не считаю себя лучшим вратарем в РПЛ по игре ногами, да и вообще в чем-либо. Я достаточно приземленный человек. Поэтому не сужу в таком контексте. Иногда получается хорошо, иногда – плохо.

Могу вспомнить с десяток матчей, когда моя игра ногами оставляла желать лучшего, и дело даже не в голевых ошибках. Сразу вспоминаю кубковую игру с «Краснодаром», где я допустил голевую ошибку, но если ее убрать, то игра ногами в том матче – топ», – сказал вратарь «Ростова».

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3 комментария
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Какой же ужас в РПЛ творится, Песьякова кто-то считает в чем то лучшим, жуткий уровень конечно чемпионата!!!
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