Сергей Песьяков: «Не считаю себя лучшим в РПЛ по игре ногами – могу вспомнить с десяток матчей, когда она оставляла желать лучшего. Я приземленный человек, в таком контексте не сужу»
Сергей Песьяков оценил свой уровень в сравнении с другими вратарями Мир РПЛ.
«Не считаю себя лучшим вратарем в РПЛ по игре ногами, да и вообще в чем-либо. Я достаточно приземленный человек. Поэтому не сужу в таком контексте. Иногда получается хорошо, иногда – плохо.
Могу вспомнить с десяток матчей, когда моя игра ногами оставляла желать лучшего, и дело даже не в голевых ошибках. Сразу вспоминаю кубковую игру с «Краснодаром», где я допустил голевую ошибку, но если ее убрать, то игра ногами в том матче – топ», – сказал вратарь «Ростова».