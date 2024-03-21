Германия будет играть в форме Nike с 2027-го. Adidas был спонсором Немецкого футбольного союза с 1954-го

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу бизнес adidas Nike Немецкий футбольный союз игровая форма стиль Футбол

Сборная Германии в будет играть в форме Nike вместо adidas через три года.

Новым техническим спонсором Немецкого футбольного союза (DFB) с начала 2027 года станет Nike, контракт рассчитан до 2034-го.

Американская компания будет производить экипировку для всех немецких национальных команд.

Отметим, что adidas сотрудничал с DFB с 1954 года – тогда немецкая компания поставила бутсы футболистам сборной Германии для чемпионата мира.

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77 комментариев
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В Германии уже своих предают, ради бизнеса с США, просто позорище:))
+198
-79
+119
Ответ rigobersong
В Германии уже своих предают, ради бизнеса с США, просто позорище:))
А в чём позорище ? Сборная Испании вроде тоже не в Joma играет
+94
-21
+73
Ответ rigobersong
В Германии уже своих предают, ради бизнеса с США, просто позорище:))
Мы то в своем Йогеле красавцы)
+93
-21
+72
Адидас и Германия неразделимы
+51
-3
+48
Думал европа уже ничем не удивит, а нет может. Удивила)))
+29
-6
+23
Ответ rigobersong
В Германии уже своих предают, ради бизнеса с США, просто позорище:))
А как тебе такой момент, что все клубы МЛС одеты в Адидас по контракту лиги с немецким производителем?
+20
-3
+17
Ответ Roman Araslanov
Очевидно, вопрос в деньгах. P.s контракт до 20234 года, это интересно)
Долгосрочное планирование. Респект.
Это не пятилетки хваленные.
+19
-5
+14
Ответ Pucheslav
А в чём позорище ? Сборная Испании вроде тоже не в Joma играет
Я тоже не понимаю, сборная по хоккею спокойно в найке играли у них. Контракт закончился, подписали там где более выгодно. А тут как всегда Германия Штатам продалась, причем здесь это, ну дети просто)
+21
-9
+12
Интересно, почему?
+9
-1
+8
Ответ Pucheslav
У НБА вроде тоже раньше был контракт с адидасом
У НХЛ сейчас контракт с адидасом вроде, продались немцам за океаном конечно)
+11
-3
+8
Ответ T622222
Адидас и Германия неразделимы
Были неразделимы
+9
-2
+7
Ответ Алина Наманова
Интересно, почему?
+8
-1
+7
Ничего святого!
+5
0
+5
Очевидно, вопрос в деньгах.
P.s контракт до 20234 года, это интересно)
+7
-2
+5
Даёшь форму от Хуго Босс
+5
-1
+4
Вот это да. Разрыв шаблона
+5
-1
+4
Ответ Pucheslav
А в чём позорище ? Сборная Испании вроде тоже не в Joma играет
Потому что уровень Хома это аутсайдеры топ-5 лиг

А Адидас - мировой бренд с историей
+3
0
+3
Почему здесь пума не подсуетилась?!
+3
0
+3
Ответ Hitgoe Himgob
Я тоже не понимаю, сборная по хоккею спокойно в найке играли у них. Контракт закончился, подписали там где более выгодно. А тут как всегда Германия Штатам продалась, причем здесь это, ну дети просто)
У НБА вроде тоже раньше был контракт с адидасом
+3
0
+3
Ответ Pucheslav
А в чём позорище ? Сборная Испании вроде тоже не в Joma играет
Притянул конкретно конечно. Германия и Адидас- классика. Как сборная Дании и hummel.
+3
-1
+2
Ну так и Мерседес с БМВ и Ауди теперь в США выпускать будут. Янки добили. Германия все.
+6
-4
+2
Ответ Hitgoe Himgob
Кавказ, Поволжье, Сибирь, мы на чьих костях государство сделали то?)
Ну расскажи насколько "уменьшилась" численность этих коренных народов Росссии. Или может их в резервации загнали ?
Индейцы США: с 15 миллионов до 300 тысяч.
+4
-2
+2
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Йогель в Иваново шьют же)
+6
-4
+2
Ответ Hitgoe Himgob
Мы то в своем Йогеле красавцы)
Зачем ты наших притянул? Че за мания у леваков Россию приплетать
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Ответ Андрей Федоров
Да за деньги ты и родину продать можешь. А что, инвестиции в своё будущее и пофиг на все остальное
Ну а вы попробуйте национальную сборную без денег содержать. За что продаётся или не продаётся родина оставлю экспертизу на ваше усмотрение - вы, видимо, имеете опыт в таких сделках.
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0
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Ответ T622222
Адидас и Германия неразделимы
А кто их разделил? Федерация нашла более выгодное предложение, какая разница где Адидас базируется. Чисто бизнес.
+5
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Ответ rigobersong
В Германии уже своих предают, ради бизнеса с США, просто позорище:))
У капитала нет нации
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-1
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Ответ Burel
И что.. Американцы - это же не нация, а эмигранты со всего мира, живущие на костях коренного народа
К чему этот вброс, не имеющий никакого отношения к посту выше?). Ригобер написал, что немцы продались американцам, раз будут выступать в Найки. Согласно его логике, американцы продали свою лигу немцам, раз все играют в Адидас.
+3
-2
+1
Ответ Hitgoe Himgob
Я тоже не понимаю, сборная по хоккею спокойно в найке играли у них. Контракт закончился, подписали там где более выгодно. А тут как всегда Германия Штатам продалась, причем здесь это, ну дети просто)
Сборная по хоккею играла в найке, потому что они для всех сборных шьют формы. На ехт сборные играют не в найках, например
+3
-2
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Немцы взяли курс на сборную Франции
С Куча иммигрантов в составе
Уход от Адидаса к Найку
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