Германия будет играть в форме Nike с 2027-го. Adidas был спонсором Немецкого футбольного союза с 1954-го
Сборная Германии в будет играть в форме Nike вместо adidas через три года.
Новым техническим спонсором Немецкого футбольного союза (DFB) с начала 2027 года станет Nike, контракт рассчитан до 2034-го.
Американская компания будет производить экипировку для всех немецких национальных команд.
Отметим, что adidas сотрудничал с DFB с 1954 года – тогда немецкая компания поставила бутсы футболистам сборной Германии для чемпионата мира.
Это не пятилетки хваленные.
P.s контракт до 20234 года, это интересно)
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