Германия будет играть в форме Nike с 2027-го. Adidas был спонсором Немецкого футбольного союза с 1954-го

Сборная Германии в будет играть в форме Nike вместо adidas через три года.

Новым техническим спонсором Немецкого футбольного союза (DFB) с начала 2027 года станет , контракт рассчитан до 2034-го.

Американская компания будет производить экипировку для всех немецких национальных команд.

Отметим, что adidas сотрудничал с DFB с 1954 года – тогда немецкая компания поставила бутсы футболистам сборной для чемпионата мира.