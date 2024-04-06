Радимов о «Краснодаре»: «При Мусаеве они либо станут чемпионами, либо не попадут в тройку. Среднего не будет, вот увидите»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Владислав Радимов спрогнозировал итоговое положение «Краснодара» в этом сезоне.

«При Ивиче «Краснодар» не доехал бы до чемпионства точно. Не было той агрессии, чемпионского прессинга. Вторые‑третьи они бы стали. При Мусаеве они либо станут чемпионами, либо не попадут в тройку. Среднего не будет, вот увидите.

Игрокам, видимо, все нравилось, но решение принимает хозяин. Его не устраивало качество футбола. Пришел тренер, который ставит более агрессивный футбол. Дальше мы увидим результат», – сказал бывший игрок «Зенита».

После 21 проведенного тура Мир РПЛ «Краснодар» набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Быки» отстают от «Зенита» на 1 балл. 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий