Радимов о «Краснодаре»: «При Мусаеве они либо станут чемпионами, либо не попадут в тройку. Среднего не будет, вот увидите»

Владислав Радимов спрогнозировал итоговое положение «Краснодара» в этом сезоне.

«При Ивиче « » не доехал бы до чемпионства точно. Не было той агрессии, чемпионского прессинга. Вторые‑третьи они бы стали. При Мусаеве они либо станут чемпионами, либо не попадут в тройку. Среднего не будет, вот увидите.

Игрокам, видимо, все нравилось, но решение принимает хозяин. Его не устраивало качество футбола. Пришел тренер, который ставит более агрессивный футбол. Дальше мы увидим результат», – сказал бывший игрок «Зенита».

После 21 проведенного тура Мир «Краснодар» набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Быки» отстают от «Зенита» на 1 балл.