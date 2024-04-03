Ивич может возглавить ПАОК, переговоры со «Спартаком» поставили на паузу. Серб интересен «Трабзонспору» и «Бешикташу» (Иван Карпов)
Владимир Ивич – главный кандидат на замену Рэзвану Луческу в греческом ПАОК.
По данным Grandsport, Рэзван Луческу покинет пост главного тренера ПАОК, если команда не возьмет золото Суперлиги. На данный момент, команда набрала 63 очка и отстает от лидирующего АЕК на 2 балла.
«Главным кандидатом на замену Рэзвану называют Ивича. Еще к сербу проявляет интерес «Трабзонспор» и «Бешикташ».
Что касается Ивича и Спартака, то настрой убрать Абаскаля после поражения «Факелу», сменился на желание дотянуть до лета и уволить испанца уже после окончания сезона.
Переговоры с сербом поставили на паузу. И даже ничья с «Уралом» не слишком повлияла на планы «Лукойла».
Но, если вдруг последует еще один громкий скандал или позорный проигрыш с последующим бурлением красно-белой общественности и давлением на руководство клуба со стороны болельщиков – то отставка Гильермо может случиться досрочно. Интересно, на кого тогда сделает ставку «Спартак», – написал журналист Иван Карпов.
У него и Промес давно в Москву вернулся.
Руки прочь от Абаскаля, пусть тренирует Спартак вечно!! (болельщик Зенита)