Ивич может возглавить ПАОК, переговоры со «Спартаком» поставили на паузу. Серб интересен «Трабзонспору» и «Бешикташу» (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Владимир Ивич Краснодар Рэзван Луческу Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Ивич – главный кандидат на замену Рэзвану Луческу в греческом ПАОК.

По данным Grandsport, Рэзван Луческу покинет пост главного тренера ПАОК, если команда не возьмет золото Суперлиги. На данный момент, команда набрала 63 очка и отстает от лидирующего АЕК на 2 балла. 

«Главным кандидатом на замену Рэзвану называют Ивича. Еще к сербу проявляет интерес «Трабзонспор» и «Бешикташ». 

Что касается Ивича и Спартака, то настрой убрать Абаскаля после поражения «Факелу», сменился на желание дотянуть до лета и уволить испанца уже после окончания сезона.

Переговоры с сербом поставили на паузу. И даже ничья с «Уралом» не слишком повлияла на планы «Лукойла».

Но, если вдруг последует еще один громкий скандал или позорный проигрыш с последующим бурлением красно-белой общественности и давлением на руководство клуба со стороны болельщиков – то отставка Гильермо может случиться досрочно. Интересно, на кого тогда сделает ставку «Спартак», – написал журналист Иван Карпов.

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8 комментариев
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думаю надо оставлять Абаскаля, пока он сам не заплатит компенсацию, чтобы уйти
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А ничего что Луческу не хотел оставаться в ПАОКе и лично Саввиди его уворил остаться и он продлил контракт месяц назад на 4 года?))) При нём ПАОК претендует на Чемпионство в этом сезоне и в 2х играх от исторического для клуба прохода в полуфинал Еврокубка.
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Ответ madrilenos
А ничего что Луческу не хотел оставаться в ПАОКе и лично Саввиди его уворил остаться и он продлил контракт месяц назад на 4 года?))) При нём ПАОК претендует на Чемпионство в этом сезоне и в 2х играх от исторического для клуба прохода в полуфинал Еврокубка.
Так это ж Карпов.
У него и Промес давно в Москву вернулся.
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Ответ Дмитрий9779
Есть хороший шанс слить Абаскаля сегодня.
Нет-нет-нет, низашто!
Руки прочь от Абаскаля, пусть тренирует Спартак вечно!! (болельщик Зенита)
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Есть хороший шанс слить Абаскаля сегодня.
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У Ивича семья живёт в Греции, поэтому в Греции он бы хотел работать.
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Так это ж Карпов. У него и Промес давно в Москву вернулся.
Ну это да))
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