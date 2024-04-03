Ивич может возглавить ПАОК, переговоры со «Спартаком» поставили на паузу. Серб интересен «Трабзонспору» и «Бешикташу» (Иван Карпов)

Владимир Ивич – главный кандидат на замену Рэзвану Луческу в греческом ПАОК.

По данным Grandsport, Рэзван Луческу покинет пост главного тренера , если команда не возьмет золото Суперлиги. На данный момент, команда набрала 63 очка и отстает от лидирующего АЕК на 2 балла.

«Главным кандидатом на замену Рэзвану называют . Еще к сербу проявляет интерес « » и « ».

Что касается Ивича и , то настрой убрать Абаскаля после поражения «Факелу», сменился на желание дотянуть до лета и уволить испанца уже после окончания сезона.

Переговоры с сербом поставили на паузу. И даже ничья с «Уралом» не слишком повлияла на планы «Лукойла».

Но, если вдруг последует еще один громкий скандал или позорный проигрыш с последующим бурлением красно-белой общественности и давлением на руководство клуба со стороны болельщиков – то отставка Гильермо может случиться досрочно. Интересно, на кого тогда сделает ставку «Спартак», – написал журналист Иван Карпов.