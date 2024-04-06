«Насколько «Краснодар» готов до конца бороться за золото с «Зенитом», во многом покажет игра с «Пари НН». Деменко о «быках»

Максим Деменко оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 21 матча «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от « » на одно очко.

«По сути, «Краснодар» пока остается командой Ивича. еще не успел перестроить ее на свой любимый комбинационный стиль, который присутствовал и при сербе, но с большой примесью навесов, игры верхом, силовой борьбы. По матчу с «Локомотивом» было видно, что все это пока остается.

Непонятно, будет ли Мусаев перестраивать полностью команду этой весной или станет пытаться на инерции от предшественника улучшить результат и попытаться довести до конца борьбу за золото.

В любом случае матч с Нижним будет хорошей проверкой нынешних возможностей «Краснодара». Подопечные Сергея Юрана — очень крепкий, злой коллектив, с хорошей игрой в обороне и на контратаках, а также с умением навязать борьбу от первой до последней минуты.

Во многом эта игра покажет, насколько «Краснодар» готов до конца бороться за золото с «Зенитом», – сказал бывший полузащитник « ».