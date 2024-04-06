«Насколько «Краснодар» готов до конца бороться за золото с «Зенитом», во многом покажет игра с «Пари НН». Деменко о «быках»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Максим Деменко Пари НН Мурад Мусаев Футбол

Максим Деменко оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 21 матча «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.

«По сути, «Краснодар» пока остается командой Ивича. Мусаев еще не успел перестроить ее на свой любимый комбинационный стиль, который присутствовал и при сербе, но с большой примесью навесов, игры верхом, силовой борьбы. По матчу с «Локомотивом» было видно, что все это пока остается.

Непонятно, будет ли Мусаев перестраивать полностью команду этой весной или станет пытаться на инерции от предшественника улучшить результат и попытаться довести до конца борьбу за золото. 

В любом случае матч с Нижним будет хорошей проверкой нынешних возможностей «Краснодара». Подопечные Сергея Юрана — очень крепкий, злой коллектив, с хорошей игрой в обороне и на контратаках, а также с умением навязать борьбу от первой до последней минуты. 

Во многом эта игра покажет, насколько «Краснодар» готов до конца бороться за золото с «Зенитом», – сказал бывший полузащитник «Краснодара».

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1 комментарий
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С этим физруком им бы в 3-ке зацепиться...
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