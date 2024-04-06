Себальос решил уйти из «Реала». Хавбек интересен «Атлетико» и «Бетису» (Cadena SER)

Теги Реал Мадрид Атлетико Бетис Ла Лига возможные трансферы Дани Себальос Футбол

Дани Себальос может перейти в «Атлетико» летом.

Ранее сообщалось, что полузащитник задумался об уходе из «Реала» из-за нехватки игрового времени. 

По информации Cadena SER, Себальос уже принял решение покинуть клуб. Он хочет продолжить карьеру в Испании

В подписании 27-летнего полузащитника заинтересован «Атлетико». В прошлом сезоне представители «матрасников» уже связывались с агентами игрока. Несмотря на то, что укрепление полузащиты не входит в список приоритетных задач «Атлетико», в этом сезоне стороны снова начали переговоры. Кроме того, возможен вариант с возвращением Себальоса в «Бетис». 

Формат возможного трансфера игрока еще не определен. 

В текущем сезоне Ла Лиги Дани провел 14 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

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16 комментариев
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Уже понятно кто забьет/отдаст голевую в ворота Реала в следующем дерби
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+24
Ответ Владислав Харламов
Надо отпускать, если хочет. Единственное, что Модрич если тоже уходит, нужно брать кого-то для глубины состава. В основе Кроос, Вальверде, Камавинга, Чуамени. Но для выхода на замену нужен будет игрок
Нико Пас будет чаще выходить.
+6
-1
+5
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Уже понятно кто забьет/отдаст голевую в ворота Реала в следующем дерби
Себальос - не воспитанник «Реала», в том случае, о котором вы говорите, речь больше идёт именно о воспитанниках)
+5
-1
+4
Надо отпускать, если хочет. Единственное, что Модрич если тоже уходит, нужно брать кого-то для глубины состава. В основе Кроос, Вальверде, Камавинга, Чуамени. Но для выхода на замену нужен будет игрок
+4
-2
+2
Дани: "А я хочу Себальось... Себальос поскорей".
+4
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В Атлетико потеряется, вот в Бетисе возможно заиграет, да и с Иско сыграется кстати ☝🏼
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ддаааааа, давно не тянет уровень Реала. Зачем Карло его продлял
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Себальос себальос из Реала
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Уже понятно кто забьет/отдаст голевую в ворота Реала в следующем дерби
Матрасники любят подбирать бывших Мадрида)
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Ответ Shadow1882
Льоренте? А кто ещё? Просто Мората как раз воспитанник Атлетико)
Эрмосо и Сауль
Мората был в Реале с 16 лет, поэтому является полноценным воспитанником.
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