Себальос решил уйти из «Реала». Хавбек интересен «Атлетико» и «Бетису» (Cadena SER)
Дани Себальос может перейти в «Атлетико» летом.
Ранее сообщалось, что полузащитник задумался об уходе из «Реала» из-за нехватки игрового времени.
По информации Cadena SER, Себальос уже принял решение покинуть клуб. Он хочет продолжить карьеру в Испании.
В подписании 27-летнего полузащитника заинтересован «Атлетико». В прошлом сезоне представители «матрасников» уже связывались с агентами игрока. Несмотря на то, что укрепление полузащиты не входит в список приоритетных задач «Атлетико», в этом сезоне стороны снова начали переговоры. Кроме того, возможен вариант с возвращением Себальоса в «Бетис».
Формат возможного трансфера игрока еще не определен.
В текущем сезоне Ла Лиги Дани провел 14 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
Мората был в Реале с 16 лет, поэтому является полноценным воспитанником.