Себальос решил уйти из «Реала». Хавбек интересен «Атлетико» и «Бетису» (Cadena SER)

Дани Себальос может перейти в «Атлетико» летом.

Ранее сообщалось, что полузащитник задумался об уходе из « » из-за нехватки игрового времени.

По информации Cadena SER, Себальос уже принял решение покинуть клуб. Он хочет продолжить карьеру в .

В подписании 27-летнего полузащитника заинтересован « ». В прошлом сезоне представители «матрасников» уже связывались с агентами игрока. Несмотря на то, что укрепление полузащиты не входит в список приоритетных задач «Атлетико», в этом сезоне стороны снова начали переговоры. Кроме того, возможен вариант с возвращением в « ».

Формат возможного трансфера игрока еще не определен.

В текущем сезоне Ла Лиги Дани провел 14 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.