«Атлетико» и «Милан» сделали предложения Себальосу. Хавбек хочет продлить контракт с «Реалом»
Дани Себальос может перейти из «Реала» в «Атлетико».
Контракт 26-летнего полузащитника со «сливочными» рассчитан до конца этого сезона. «Матрасники» предложили игроку присоединиться к их команде перед новым сезоном.
Хавбек еще не дал согласия на переход. Он хочет продлить контракт с «Реалом» и ждет развития ситуации. Ранее сообщалось, что клуб собирается предложить ему контракт на 4 года.
С игроком также связывались «Милан» и «Астон Вилла». Он отклонил предложение клуба из Бирмингема, поскольку пока не планирует возвращаться в АПЛ.
В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Что Милан в нынешнем состояние может даст Себальесу.
Команда выглядит безобразно
Удивляюсь как милан мог стать чемпионом в прошлом году!?