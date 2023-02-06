«Атлетико» и «Милан» сделали предложения Себальосу. Хавбек хочет продлить контракт с «Реалом»

может перейти из « » в « ».

Контракт 26-летнего полузащитника со «сливочными» рассчитан до конца этого сезона. «Матрасники» предложили игроку присоединиться к их команде перед новым сезоном.

Хавбек еще не дал согласия на переход. Он хочет продлить контракт с «Реалом» и ждет развития ситуации. Ранее сообщалось, что клуб собирается предложить ему контракт на 4 года.

С игроком также связывались « » и « ». Он отклонил предложение клуба из Бирмингема, поскольку пока не планирует возвращаться в АПЛ.

В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.