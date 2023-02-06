«Атлетико» и «Милан» сделали предложения Себальосу. Хавбек хочет продлить контракт с «Реалом»

Теги Милан Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Дани Себальос Футбол

Дани Себальос может перейти из «Реала» в «Атлетико». 

Контракт 26-летнего полузащитника со «сливочными» рассчитан до конца этого сезона. «Матрасники» предложили игроку присоединиться к их команде перед новым сезоном.

Хавбек еще не дал согласия на переход. Он хочет продлить контракт с «Реалом» и ждет развития ситуации. Ранее сообщалось, что клуб собирается предложить ему контракт на 4 года. 

С игроком также связывались «Милан» и «Астон Вилла». Он отклонил предложение клуба из Бирмингема, поскольку пока не планирует возвращаться в АПЛ. 

В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь

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28 комментариев

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Val Smith
Ответ Masynchin
Игрок сто лет игрок играл никак, и прямо перед окончанием контракта внезапно расцвёл. Ничего удивительного, такого ведь никогда не было
Ну не без этого, но многие и этого не делают. Достаточно взглянуть на Мариано.
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Андрей Хенто
Ответ Пенс
Средненький чел. Хотя на фоне чучумени выглядит Зиданом, конечно.
В Челси, пожалуй, кроме Матео Ковачича ни у кого и близко нет такой техники, культуры паса, виденья поля в линии полузащиты, так чтоу Вас в клубе он бы котировался на уровне Лэмпарда, не меньше.
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Gon3a1e5@mail.ru
Сьебальос😂
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Александр Тихомиров
как же он спрогрессировал, просто разные игроки
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Burel
должен уйти на повышение
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Бухгалтер2021
он не пойдет на понижение
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Я Гражданин Мира
Мне кажется присутствия Милана не корректно здесь
Что Милан в нынешнем состояние может даст Себальесу.
Команда выглядит безобразно
Удивляюсь как милан мог стать чемпионом в прошлом году!?
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Berekella 999
Ответ fargys
Пора ему себалису с Реала
Да товарищь! 😁
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VuNePonimaete
Оформят продление, многие Сми уже сообщили, что Белингем клубу не светит, а потому продление Себальоса железный вариант
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Адепт Суперлиги
Полагаю, Себальос продлит контакт с Реалом. На 99% решённый вопрос
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Arthurino
Ответ Masynchin
Игрок сто лет игрок играл никак, и прямо перед окончанием контракта внезапно расцвёл. Ничего удивительного, такого ведь никогда не было
Он никогда так много не играл, как в последний месяц. Когда в прошлом ЛЧ выходил в важных матчах, в том числе и в финале, был одним из лучших на поле, контролировал игру, прессинговал на всех участках поля, много созидал. Себальос большой талант и самое главное трудяга, кто следил за ним по ходу карьеры знают это
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Маноло Санчи́с
Если будет и дальше играть на том уровне, что и последние недели, то вполне может ещё и пригодиться. Но боюсь, как бы булки после продления контракта опять не расслабил...
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Леван Сиукаев
если есть мозги,тогда уйдёт.ему никогда не додут играть в основе,как бы хорошо себья не проявил, наглядный пример Иско ,он в любом другом клубе,был бы краеуголным игроком,но только не в Реале (притащат ещё одного француза,и Себальос опять плотно сядет на лавку)
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Пенс
Средненький чел. Хотя на фоне чучумени выглядит Зиданом, конечно.
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s_kapa
Игрок неплохой, набрал приличную форму, но не уровень Мадрида. К сожалению, у клуба будут проблемы, если не будет качественных трансферов.
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Ruslan3132
а ну себальос отсюда ) Такой игрок нужен самим для ротации. Скамейка должна быть сильной.
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fargys
Ответ Berekella 999
С реала пора себальису в Милан.
Пора ему себалису с Реала
+3
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Masynchin
Ответ Val Smith
Удивлен тому как игрок взял себя в руки и отвоевал свой шанс. Как минимум для ротации неплох.
Игрок сто лет игрок играл никак, и прямо перед окончанием контракта внезапно расцвёл. Ничего удивительного, такого ведь никогда не было
+18
-3
+15
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Что скажешь?
Ненужный игрок
+14
-9
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Специальный выпуск
Покинь Реал Себалис
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Iker El Santo
всегда не понимал, почему Дани не дают шанса,пока тому же Асенсио дают шанс за шансом. надеюсь,что Себальос останется в Мадриде надолго и сможет побороться за место в старте
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Гамаль Хайдаров
просто другие игроки блеклые, вот и Себальес сверкает на их фоне
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Berekella 999
С реала пора себальису в Милан.
+8
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cektor
толком то и не играл , лавочник
+2
-3
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Игорь Новиков
Для Милана был бы топ-трансфер. Но он, скорее всего, останется в Реале.
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