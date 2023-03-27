«Атлетико» снова обратился к Себальосу. Хавбек хочет остаться в «Реале», но клуб не спешит предлагать новый контракт

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига возможные трансферы Дани Себальос Футбол

Полузащитник «Реала» Дани Себальос по-прежнему интересен «Атлетико».

В январе на Дани выходили клубы АПЛ, в начале февраля сообщалось, что «Атлетико» сделал предложение Себальосу, срок контракта которого со «сливочными» истекает летом.

«Реал» не спешит с продлением контракта Себальоса и других игроков, так как хочет заняться этим позже, в менее напряженные месяцы.

Как рассказал Marca футболист, никто из «Мадрида» не контактировал с ним по поводу новой сделки.

На этом фоне «Атлетико» второй раз обратился к Себальосу, чтобы узнать намерения игрока. Это случилось пару недель назад.

Себальос отдает приоритет «Реалу», он хотел бы остаться в клубе, но не будет настаивать на этом, а хочет, чтобы предложение продлить контракт поступило в связи с его хорошей игрой, он хочет заслужить это право.

В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 19 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь

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7 комментариев

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Tyrone Woodley
Надеюсь Реал никогда не будет иметь дел с этим ссаным матрасом)
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xepaff
Почему бы и не взять бесплатно в конце этого сезона
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Direct free kick
Ответ белошип
Нельзя продавать Себальоса,тем более этим полосатым нытикам Пускай и дальше ноют про судей,позорники,а Себальос останется в лучшем клубе мира и не уйдёт на понижение)
Ты бы рт прикрыл после 2 последних дерби. Обокрали Атлетико ещё и оскорбляют клуб
0
-4
-4
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RealM_13
Нужно его сохранить в составе, Себальос очень хороший и техничный игрок. Еще много пользы может принести команде.
+3
-1
+2
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белошип
Нельзя продавать Себальоса,тем более этим полосатым нытикам
Пускай и дальше ноют про судей,позорники,а Себальос останется в лучшем клубе мира и не уйдёт на понижение)
+6
-4
+2
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Z Pobeda
Бегом
+2
-5
-3
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Berekella 999
Себальос в Атлетико!
+2
-4
-2
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