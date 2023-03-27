«Атлетико» снова обратился к Себальосу. Хавбек хочет остаться в «Реале», но клуб не спешит предлагать новый контракт
Полузащитник «Реала» Дани Себальос по-прежнему интересен «Атлетико».
В январе на Дани выходили клубы АПЛ, в начале февраля сообщалось, что «Атлетико» сделал предложение Себальосу, срок контракта которого со «сливочными» истекает летом.
«Реал» не спешит с продлением контракта Себальоса и других игроков, так как хочет заняться этим позже, в менее напряженные месяцы.
Как рассказал Marca футболист, никто из «Мадрида» не контактировал с ним по поводу новой сделки.
На этом фоне «Атлетико» второй раз обратился к Себальосу, чтобы узнать намерения игрока. Это случилось пару недель назад.
Себальос отдает приоритет «Реалу», он хотел бы остаться в клубе, но не будет настаивать на этом, а хочет, чтобы предложение продлить контракт поступило в связи с его хорошей игрой, он хочет заслужить это право.
В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 19 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.
Пускай и дальше ноют про судей,позорники,а Себальос останется в лучшем клубе мира и не уйдёт на понижение)