«Атлетико» снова обратился к Себальосу. Хавбек хочет остаться в «Реале», но клуб не спешит предлагать новый контракт

Полузащитник «Реала» по-прежнему интересен «Атлетико».

В январе на Дани выходили клубы АПЛ, в начале февраля сообщалось, что «Атлетико» сделал предложение Себальосу, срок контракта которого со «сливочными» истекает летом.

« » не спешит с продлением контракта Себальоса и других игроков, так как хочет заняться этим позже, в менее напряженные месяцы.

Как рассказал Marca футболист, никто из «Мадрида» не контактировал с ним по поводу новой сделки.

На этом фоне « » второй раз обратился к Себальосу, чтобы узнать намерения игрока. Это случилось пару недель назад.

Себальос отдает приоритет «Реалу», он хотел бы остаться в клубе, но не будет настаивать на этом, а хочет, чтобы предложение продлить контракт поступило в связи с его хорошей игрой, он хочет заслужить это право.

В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 19 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.