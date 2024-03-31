Себальос задумался об уходе из «Реала». Продлевая контракт до 2027-го, он думал, что будет играть больше

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Дани Себальос Футбол

Дани Себальос задумался об уходе из «Реала».

Карло Анчелотти рассчитывает на полузащитника, но сам Себальос понимает, что не станет игроком стартового состава в «Реале». В связи с этим Дани задумался об уходе из «Мадрида», пишет Marca.

Прошлым летом испанец продлил контракт с «Реалом» до лета 2027 года, так как полагал, что получит более важную роль в команде и будет чаще играть. Тогда у Себальоса были предложения от других клубов – в частности, от «Атлетико» и «Интера». Несмотря на это, он предпочел остаться в «Реале», так как чувствовал себя счастливым в команде. 

В этом сезоне Себальос отыграл 503 минуты в 21 матче за «Реал» во всех турнирах. Статистику 27-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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16 комментариев
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При всем уважении, не уровень Реала. Может только для глубины состава Анчелотти хочет его удержать
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Ответ Данияр Жумабекович
При всем уважении, не уровень Реала. Может только для глубины состава Анчелотти хочет его удержать
У него были яркие периоды, когда другие были травмированы, но не более, увы.
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как-то совсем невзрачно и незаметно проходит его карьера, как у второго вратаря какого-то Хетафе
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Ну роли серьёзней не будет у тебя в Реале. Но вполне можешь задержаться надолго, заработать кучу денег, и взять кучу трофеев. Как Начо, или Иско. Они не жаловались, всё норм.
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Ответ Predator87
иско вообще карьеру слил в трубу,толку от этих трофеев если их зарабатывают другие игроки.никакой нормальный игрок с амбициями не согласится полировать лавку
У Иско медалей побольше чем у Брежнева )))
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Давно пора. Дани талантливый игрок, но он должен понимать, что на его позиции большая конкуренция. Возвращение в Бетис было бы отличным решением
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Дани уйдёт и как всегда, забьёт Реалу. Как Морьентес в своё время и Этоо
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Зря он остался. Летом были хорошие варианты, а теперь обратно в Бетис, что тоже неплохо (уровень выше Дани не тянет).
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себальос хочет сибаса)
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дурак чтоле
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С чего он так решил видимо понятно только ему
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Отличный игрок для глубины. Только сейчас его место из прошлого сезона занял Модрич, так что сейчас он самый последний выбор в полузащиту. Если уходит, значит нужно взять кого-нибудь на лавочку на замену
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Пусть с Асенсио сначала посоветуется) Тот наверняка скажет: лучше сидеть на скамейке и выигрывать ЛЧ, чем сидеть на скамейке и не выигрывать ЛЧ)
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Ответ Биомеханоид
Ну роли серьёзней не будет у тебя в Реале. Но вполне можешь задержаться надолго, заработать кучу денег, и взять кучу трофеев. Как Начо, или Иско. Они не жаловались, всё норм.
иско вообще карьеру слил в трубу,толку от этих трофеев если их зарабатывают другие игроки.никакой нормальный игрок с амбициями не согласится полировать лавку
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