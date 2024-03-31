Себальос задумался об уходе из «Реала». Продлевая контракт до 2027-го, он думал, что будет играть больше

Дани Себальос задумался об уходе из «Реала».

Карло Анчелотти рассчитывает на полузащитника, но сам Себальос понимает, что не станет игроком стартового состава в «Реале». В связи с этим Дани задумался об уходе из « », пишет Marca.

Прошлым летом испанец продлил контракт с «Реалом» до лета 2027 года, так как полагал, что получит более важную роль в команде и будет чаще играть. Тогда у Себальоса были предложения от других клубов – в частности, от «Атлетико» и «Интера». Несмотря на это, он предпочел остаться в «Реале», так как чувствовал себя счастливым в команде.

В этом сезоне Себальос отыграл 503 минуты в 21 матче за «Реал» во всех турнирах. Статистику 27-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.