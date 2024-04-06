Глава «Локо» Нагорных о Галактионове: «Кредит доверия есть. Это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Михаил Галактионов Р-Спорт Футбол

У Михаила Галактионова есть кредит доверия в «Локомотиве».

Об этом заявил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

«Вчера достаточно оперативно переговорили на базе и с Михаилом Михайловичем – еще раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой. Команда едина, она готовится к следующему матчу, главный тренер руководит подготовкой. Много шума из ничего», – сказал Нагорных.

Глава клуба также ответил на вопрос о том, обсуждалось ли продление контракта с главным тренером. 

«Мы обсуждали подготовку к ближайшему матчу [с «Ахматом»], что сейчас гораздо важнее.

Да, кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе. Мы вместе с Михаилом Михайловичем преодолеваем определенные сложности, которые всегда возникают на пути становления новой команды, отвечающей принципам подготовки российских футболистов. Мы готовы к трудностям.

Наверняка эти трудности не будут последними перед «Локомотивом», но мы вместе с тренерским штабом, докторами, со всеми, кто работает с командой, и с нашими преданными болельщиками все эти трудности преодолеем», – заявил Нагорных.

Напомним, после вылета из Фонбет Кубка России главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Позднее стало известно, что руководство клуба поддержало тренера. 

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4 комментария
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Чё за бред?) с чего ради это грамотный специалист? Чем тренер занимался в перерыве чемпионата? Игры нет и не было. Навесики может и любой физрук поставить. Бей беги навесь на Дзюбу - вот и вся тренерская установка
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Классика, после таких слов обычно и происходят отставки главных тренеров в футболе 🤪
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Так сам же Нагорных вроде и говорил, что Галактионову задачу поставили выйти в финал Кубка и попасть в тройку РПЛ.
Один пункт уже провален, в тройку залезть вряд ли смогут.
Хотя может просто неустойку не хотят платить, поэтому оставят до лета, когда контракт закончится.
Но от этого ещё больше проблем будет, так как у нового тренера останется только короткое межсезонье.
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