Глава «Локо» Нагорных о Галактионове: «Кредит доверия есть. Это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе»

У Михаила Галактионова есть кредит доверия в «Локомотиве».

Об этом заявил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

«Вчера достаточно оперативно переговорили на базе и с Михаилом Михайловичем – еще раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой. Команда едина, она готовится к следующему матчу, главный тренер руководит подготовкой. Много шума из ничего», – сказал Нагорных.

Глава клуба также ответил на вопрос о том, обсуждалось ли продление контракта с главным тренером.

«Мы обсуждали подготовку к ближайшему матчу [с «Ахматом»], что сейчас гораздо важнее.

Да, кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе. Мы вместе с Михаилом Михайловичем преодолеваем определенные сложности, которые всегда возникают на пути становления новой команды, отвечающей принципам подготовки российских футболистов. Мы готовы к трудностям.

Наверняка эти трудности не будут последними перед « », но мы вместе с тренерским штабом, докторами, со всеми, кто работает с командой, и с нашими преданными болельщиками все эти трудности преодолеем», – заявил Нагорных.

Напомним, после вылета из Фонбет Кубка России главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Позднее стало известно, что руководство клуба поддержало тренера.