Боссы и игроки «Локо» поддержали Галактионова. В клубе ценят работу тренера с молодежью и видят улучшения в игре (Sport24)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» поддержал тренера Михаила Галактионова.

Состоялась встреча руководства «Локомотива», главного тренера и игроков. По информации Sport24, встреча носила конструктивный характер, руководство и команда выразили поддержку Михаилу Галактионову.

Руководство заверило, что ценит работу тренерского штаба и видит, как при Галактионове улучшается качество игры, развивается молодежь и продолжает формироваться новый костяк команды.

По итогам этой встречи руководство так же нацелило команду на продолжении борьбы за призовые места в РПЛ.

«Локомотив» ранее завершил выступления в Фонбет Кубке России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов. В таблице Мир РПЛ команда находится на пятой позиции, отставая на пять баллов от третьей строчки.

15 комментариев
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Может игрокам он и по душе, но смотреть на то, во что Локо играет с таким интересным набором в атаке очень сложно. Речь не о месте в таблице, а о восприятии игры.
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Улучшение игры - это когда ничего не поменялось и за пять матчей две ничьих и три поражения? Можно тогда обратно ухудшить, а тренера сменить?
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Ответ З А
Может игрокам он и по душе, но смотреть на то, во что Локо играет с таким интересным набором в атаке очень сложно. Речь не о месте в таблице, а о восприятии игры.
Интересный набор - в полузащите. В атаке - травмированный полумёртвый Дзюба, никакой Сулейманов (ещё и косячащий на стандартах у своих ворот( и Хамулич, который, видимо, ещё хуже, судя по тому, что его не выпускают даже когда атаку усиливать надо.
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Ответ Юрий Безуглый
Улучшение игры - это когда ничего не поменялось и за пять матчей две ничьих и три поражения? Можно тогда обратно ухудшить, а тренера сменить?
"Но ведь были и очевидно хорошие моменты" (с) - как бы говорят нам руководители Локо )
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Пока кредит доверия есть, но если результаты не улучшатся, он может быстро иссякнуть. Теперь для Галактионова каждый матч как финал. Сейчас в Ахмате сменился тренер. После такого команда редко проигрывает. Поэтому Локо придется постараться
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Мне как болельщику Локо очень интересно узнать, в каком месте развивается качество игры? На плейстейшен? И где развивается молодежь? В каком ночном клубе столицы? Костяк я не вижу в принципе, разве что сплошной косяк!
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А чего болельщиков не позвали? Междусобойчик устроили - всех всё устраивает.
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Подумаешь, боссы и игроки, они же ничего не решают! Тут коллективный спортс уже вынес свой приговор 😎
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Ага, но если бы Осинькин был не такой дорогой, то.. ну извини, Мишань)
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#абюзданах
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