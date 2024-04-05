Боссы и игроки «Локо» поддержали Галактионова. В клубе ценят работу тренера с молодежью и видят улучшения в игре (Sport24)
«Локомотив» поддержал тренера Михаила Галактионова.
Состоялась встреча руководства «Локомотива», главного тренера и игроков. По информации Sport24, встреча носила конструктивный характер, руководство и команда выразили поддержку Михаилу Галактионову.
Руководство заверило, что ценит работу тренерского штаба и видит, как при Галактионове улучшается качество игры, развивается молодежь и продолжает формироваться новый костяк команды.
По итогам этой встречи руководство так же нацелило команду на продолжении борьбы за призовые места в РПЛ.
«Локомотив» ранее завершил выступления в Фонбет Кубке России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов. В таблице Мир РПЛ команда находится на пятой позиции, отставая на пять баллов от третьей строчки.