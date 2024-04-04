«Локо» рассматривал Осинькина, но отказался от него из-за высоких отступных по контракту тренера с «Крыльями» («Чемпионат»)

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Михаил Галактионов Чемпионат.com деньги Футбол

«Локомотив» рассматривал вариант с приглашением Игоря Осинькина.

По информации «Чемпионата», железнодорожники прорабатывали вариант с назначением 58-летнего специалиста, но отказались от него из-за высокой суммы отступных, указанной в контракте тренера с «Крыльями Советов». 

Сейчас московский клуб не считает назначение Осинькина возможным. 

Вчера «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.

После матча главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Сегодня стало известно, что руководство клуба поддержало тренера

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Звучит как фантастика - наши научились прописывать ценным активам высокие отступные? Если так, то прекрасно
+32
-7
+25
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
привет от Сутормина, помалкивал бы.
+28
-6
+22
Что за отступные там, которые невозможно заплатить? Речь ведь не про Гвардиолу
+22
-7
+15
Бестолковое руководство Локомотива в очередной раз продолжает заниматься вредительством. За последние 15 лет столько раз на одни и те же грабли наступают, рассматривая в качестве главного тех тренеров, которые добились локальных успехов в средних командах. Красножан с Нальчиком творил чудеса - в Локо потух, Рахимов зажигал с Амкаром - в Локо провал, Кучук делал крепкую команду в Кубани, в Локомотиве, вроде бы, какое-то время всё было чётко, но из-за тёрок с вредной бабой-президентом карьера в Локо не сложилась. С таким бездарным руководством, которое, к слову, из поколения в поколение старается ещё больше зашквариться, никаких успехов в Локомотиве не будет, кто бы команду ни тренировал. Так и будут раз в 17 лет чемпионат выигрывать, если не реже.
+11
-2
+9
Сказки какие-то, откуда у Осинькина неподъемные для Локо отступные.
+10
-2
+8
Юрий Павлович Сёмин - лучшая кандидатура! Если, конечно, он согласен еще поработать.
+11
-6
+5
Ответ Константин Михайлович
Красножан шёл не плохо его уволили за "страные решение"в матчи с Анжи
Я помню. Баба мулила муть и с увольненим Красножана, и Кучка. И даже Сёмина.
+3
-1
+2
Ответ BertNiKK
Бестолковое руководство Локомотива в очередной раз продолжает заниматься вредительством. За последние 15 лет столько раз на одни и те же грабли наступают, рассматривая в качестве главного тех тренеров, которые добились локальных успехов в средних командах. Красножан с Нальчиком творил чудеса - в Локо потух, Рахимов зажигал с Амкаром - в Локо провал, Кучук делал крепкую команду в Кубани, в Локомотиве, вроде бы, какое-то время всё было чётко, но из-за тёрок с вредной бабой-президентом карьера в Локо не сложилась. С таким бездарным руководством, которое, к слову, из поколения в поколение старается ещё больше зашквариться, никаких успехов в Локомотиве не будет, кто бы команду ни тренировал. Так и будут раз в 17 лет чемпионат выигрывать, если не реже.
Красножан шёл не плохо его уволили за "страные решение"в матчи с Анжи
+1
0
+1
Ответ An Kr
эти ценные активы к вам не перешли бы, если бы были прописаны высокие отступные.
И? Открою тайну - при переподписании контракта отступные можно менять в бОльшую и меньшую сторону
+1
0
+1
Ответ BertNiKK
Бестолковое руководство Локомотива в очередной раз продолжает заниматься вредительством. За последние 15 лет столько раз на одни и те же грабли наступают, рассматривая в качестве главного тех тренеров, которые добились локальных успехов в средних командах. Красножан с Нальчиком творил чудеса - в Локо потух, Рахимов зажигал с Амкаром - в Локо провал, Кучук делал крепкую команду в Кубани, в Локомотиве, вроде бы, какое-то время всё было чётко, но из-за тёрок с вредной бабой-президентом карьера в Локо не сложилась. С таким бездарным руководством, которое, к слову, из поколения в поколение старается ещё больше зашквариться, никаких успехов в Локомотиве не будет, кто бы команду ни тренировал. Так и будут раз в 17 лет чемпионат выигрывать, если не реже.
Тут всё дело в том, что есть хорошая русская поговорка "Не по Сеньке шапка". В Нальчике, в Перми, в Краснодаре совсем другие требования к результатам. выиграл - молодец, проиграл - ну ничего страшного. Там нет никакого давления на тренера и плюс он для игроков царь и бог в одном лице. А в Москве игроки и послать могут по известному адресу и спокойно слить надоевшего им тренера.
0
0
0
Ответ BertNiKK
Бестолковое руководство Локомотива в очередной раз продолжает заниматься вредительством. За последние 15 лет столько раз на одни и те же грабли наступают, рассматривая в качестве главного тех тренеров, которые добились локальных успехов в средних командах. Красножан с Нальчиком творил чудеса - в Локо потух, Рахимов зажигал с Амкаром - в Локо провал, Кучук делал крепкую команду в Кубани, в Локомотиве, вроде бы, какое-то время всё было чётко, но из-за тёрок с вредной бабой-президентом карьера в Локо не сложилась. С таким бездарным руководством, которое, к слову, из поколения в поколение старается ещё больше зашквариться, никаких успехов в Локомотиве не будет, кто бы команду ни тренировал. Так и будут раз в 17 лет чемпионат выигрывать, если не реже.
"Какие только великие специалисты не пытались привести команду к успеху!
Старший тренер сборной СССР – победителя Олим-пиады-56 и Кубка Европы-60 Гавриил Качалин.
Шестикратный чемпион СССР, создатель легендарной «команды лейтенантов» Борис Аркадьев.
Автор наивысшего достижения советской сборной на чемпионатах мира – четвертого места в 66-м – Николай Морозов.
Лучший постановщик игры в стране, «тренер с хореографическим даром» (по выражению легендарного футбольного обозревателя Льва Филатова), финалист чемпионата Европы и Кубка кубков Константин Бесков.
Но ни одна из легенд так и не смогла превратить «Локомотив» в ведущий клуб"

just a little bit of history repeating
0
0
0
Ответ Demedieu
Что за отступные там, которые невозможно заплатить? Речь ведь не про Гвардиолу
В России только один лысый шарлатан
0
0
0
Высокие отсупные не у Осинькина и КС,а у Павла Андреева,т.к Осинькин и КС это его проект,это его люди из Чертанова. Емли Осинькина перекупят,то Паша будет доить Локо
0
0
0
Ага, а на немцев деньги не считали. Ну и хорошо, нам (Спартаку) достанется, надеюсь шаги уже делаются.
+1
-1
0
Надо Игнашевича рассмотреть если дойдёт до смены тренера.
0
0
0
было бы интересно на него посмотреть в клубе с большими возможностями, Осинькин свой шанс заслужил
+2
-2
0
Ура
+1
-1
0
Была же информация совсем недавно, в конце декабря прошлого года, об интересе к Осинькину "Спартака", "Динамо" и "Локомотива". Что-то тогда про сумму отступных никто не обмолвился. Вот что тогда сказал гл.тренер "Крыльев": "У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы переходить куда-то, что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться". Отсюда понятно, что дело не в отступных, а в условиях контракта.
Не повезло, получается, только Павлику.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий