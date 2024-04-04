«Локо» рассматривал Осинькина, но отказался от него из-за высоких отступных по контракту тренера с «Крыльями» («Чемпионат»)
«Локомотив» рассматривал вариант с приглашением Игоря Осинькина.
По информации «Чемпионата», железнодорожники прорабатывали вариант с назначением 58-летнего специалиста, но отказались от него из-за высокой суммы отступных, указанной в контракте тренера с «Крыльями Советов».
Сейчас московский клуб не считает назначение Осинькина возможным.
Вчера «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.
После матча главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Сегодня стало известно, что руководство клуба поддержало тренера.
Старший тренер сборной СССР – победителя Олим-пиады-56 и Кубка Европы-60 Гавриил Качалин.
Шестикратный чемпион СССР, создатель легендарной «команды лейтенантов» Борис Аркадьев.
Автор наивысшего достижения советской сборной на чемпионатах мира – четвертого места в 66-м – Николай Морозов.
Лучший постановщик игры в стране, «тренер с хореографическим даром» (по выражению легендарного футбольного обозревателя Льва Филатова), финалист чемпионата Европы и Кубка кубков Константин Бесков.
Но ни одна из легенд так и не смогла превратить «Локомотив» в ведущий клуб"
just a little bit of history repeating
Не повезло, получается, только Павлику.