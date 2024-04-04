«Локо» рассматривал Осинькина, но отказался от него из-за высоких отступных по контракту тренера с «Крыльями» («Чемпионат»)

«Локомотив» рассматривал вариант с приглашением Игоря Осинькина.

По информации «Чемпионата», железнодорожники прорабатывали вариант с назначением 58-летнего специалиста, но отказались от него из-за высокой суммы отступных, указанной в контракте тренера с «Крыльями Советов».

Сейчас московский клуб не считает назначение возможным.

Вчера « » вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.

После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Сегодня стало известно, что руководство клуба поддержало тренера.