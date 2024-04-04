Александр Мостовой: «По ресурсам и составу «Локо» должен быть в пятерке. После немецкой цирковой программы все стало налаживаться»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».

Вчера «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов. После матча главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Сегодня стало известно, что руководство клуба поддержало тренера

«В «Локомотиве» для меня и для многих довольно непонятная ситуация. Команда по ресурсам, составу должна быть в пятерке. После немецкой цирковой программы все стало налаживаться.

Если Галактионов попросил себя убрать из «Локомотива», то эту просьбу нужно выполнить. По составу команда спокойно может заканчивать чемпионат», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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5 комментариев
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Открою секрет Мостовому - Локо идет в пятёрке.
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Немцы бы точно Хамулича не завезли)
В целом ошибка в тренерах была. Николича стоило бы оставить
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Ответ Викт0р Степанович
Ошибки начались после февраля 22, когда уехал корнетка и намного сложнее стало брать перспективных игроков. А гисдоль хоть и сбежал, но двигался в правильном направлении. после его назначения первые игры были глотком свежего воздуха
Где в правильном? Гисдоль очень слаб и не ставил игру. Трансферами я был доволен
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только не понятно, чтобы набирать очки они их теряют, как будто специально
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Ответ Дядя ТУРА
Немцы бы точно Хамулича не завезли) В целом ошибка в тренерах была. Николича стоило бы оставить
Ошибки начались после февраля 22, когда уехал корнетка и намного сложнее стало брать перспективных игроков. А гисдоль хоть и сбежал, но двигался в правильном направлении. после его назначения первые игры были глотком свежего воздуха
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