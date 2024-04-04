Александр Мостовой: «По ресурсам и составу «Локо» должен быть в пятерке. После немецкой цирковой программы все стало налаживаться»

Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».

Вчера «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов. После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Сегодня стало известно, что руководство клуба поддержало тренера.

«В « » для меня и для многих довольно непонятная ситуация. Команда по ресурсам, составу должна быть в пятерке. После немецкой цирковой программы все стало налаживаться.

Если Галактионов попросил себя убрать из «Локомотива», то эту просьбу нужно выполнить. По составу команда спокойно может заканчивать чемпионат», – сказал бывший полузащитник сборной России.