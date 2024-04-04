Руководство «Локо» поддержало Галактионова после вылета из Кубка. Тренера не планируют менять до матча с «Ахматом» («Чемпионат»)
Руководство «Локомотива» выразило поддержку Михаилу Галактионову.
Вчера «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов. После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что Галактионов планирует подать в отставку.
По данным «Чемпионата», на встрече с Галактионовым руководство «Локомотива» выразило главному тренеру поддержку.
«Изменений перед матчем с «Ахматом» не будет. Но если в трех ближайших матчах будут неудачи, изменения вероятны», – сообщил источник.