Руководство «Локо» поддержало Галактионова после вылета из Кубка. Тренера не планируют менять до матча с «Ахматом» («Чемпионат»)

Руководство «Локомотива» выразило поддержку Михаилу Галактионову.

Вчера «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов. После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что планирует подать в отставку.

По данным «Чемпионата», на встрече с Галактионовым руководство « » выразило главному тренеру поддержку.

«Изменений перед матчем с « » не будет. Но если в трех ближайших матчах будут неудачи, изменения вероятны», – сообщил источник.