Руководство «Локо» поддержало Галактионова после вылета из Кубка. Тренера не планируют менять до матча с «Ахматом» («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

Руководство «Локомотива» выразило поддержку Михаилу Галактионову.

Вчера «Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов. После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что Галактионов планирует подать в отставку.

По данным «Чемпионата», на встрече с Галактионовым руководство «Локомотива» выразило главному тренеру поддержку.

«Изменений перед матчем с «Ахматом» не будет. Но если в трех ближайших матчах будут неудачи, изменения вероятны», – сообщил источник.

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12 комментариев
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Уволят сейчас или не продлят летом - не принципиально. Важно найти хорошего кандидата взамен
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Я бы на месте руководства Локо договорился с руководством Спартака не выгонять тренеров до их очного матча, а потом проигравшего выгнать, а если ничья, то обоих. Вот бы потеха была.
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Если дело уже дошло до этой стадии, то увольнение Галактионова в принципе неизбежно, до матча с Ахматом, или по окончании сезона. Вопрос времени. Ну, а вопрос не соответствия занимаемой должности не стоит, это Галактионов и сам доказал.
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До матча с Ахматом? То есть ближайшие 3 дня не планируют менять тренера. Хорошо поддержали
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Вопрос времени..Ещё один тренерский сорняк запустится в путешествия по разным клубам РПЛ и ФНЛ)
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Продолжаем лететь на дно!
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Галактеонов по факту оказался физруком! Со вторым-третьим составом в чемпионате, так позорно играть нужно еще умудриться!
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А как руководство не поддержит его, когда тут вины 50/50 ? В последних матчах в глаза бросаются две проблемы: плохая игра в защите, особенно при стандартах (вина тренера плюс вина руководства из-за отсутствия классных защитников) и проблема реализации моментов ( тут уже чисто вина руководства, которое вместо сильного нападающего взяло какого-то Хамулича).
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