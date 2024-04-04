Сенников о Галактионове: «Непонятно, чем поможет его отставка. Главная проблема «Локо» – нет нападающего, который мог бы стабильно забивать»

Дмитрий Сенников не считает, что Михаилу Галактионову нужно уйти в отставку.

«Не знаю, есть ли «Локомотиву» смысл что‑то менять до конца сезона. Галактионов хорошо поработал, когда пришел. Команда была в сложной ситуации, но он ее выправил.

«Локомотив» достаточно ровно играет. Причина того, что команда не выигрывает – отсутствие нападающего, который мог бы стабильно забивать. Это главная проблема. Не могу понять, чем тут может помочь отставка .

Да, вылетели из Кубка. Но вылетели же не от команды Первой лиги. «Урал» – сильная команда, против нее было сложно играть.

До этого уступили «Динамо», дважды сыграли вничью. Я не вижу катастрофы. Еще два‑три тура я бы посмотрел. Галактионов сам не должен спешить в этом плане», – сказал бывший защитник « ».

«Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.

Команда Михаила Галактионова занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 33 очка. До лидирующего «Зенита» – 8 баллов.

После матча главный тренер железнодорожников заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Сегодня стало известно, что руководство клуба поддержало тренера.