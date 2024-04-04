Сенников о Галактионове: «Непонятно, чем поможет его отставка. Главная проблема «Локо» – нет нападающего, который мог бы стабильно забивать»
Дмитрий Сенников не считает, что Михаилу Галактионову нужно уйти в отставку.
«Не знаю, есть ли «Локомотиву» смысл что‑то менять до конца сезона. Галактионов хорошо поработал, когда пришел. Команда была в сложной ситуации, но он ее выправил.
«Локомотив» достаточно ровно играет. Причина того, что команда не выигрывает – отсутствие нападающего, который мог бы стабильно забивать. Это главная проблема. Не могу понять, чем тут может помочь отставка Галактионова.
Да, вылетели из Кубка. Но вылетели же не от команды Первой лиги. «Урал» – сильная команда, против нее было сложно играть.
До этого уступили «Динамо», дважды сыграли вничью. Я не вижу катастрофы. Еще два‑три тура я бы посмотрел. Галактионов сам не должен спешить в этом плане», – сказал бывший защитник «Локомотива».
«Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.
Команда Михаила Галактионова занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 33 очка. До лидирующего «Зенита» – 8 баллов.
После матча главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Сегодня стало известно, что руководство клуба поддержало тренера.