Тен Хаг о 3:4 от «Челси» перед «Ливерпулем»: «МЮ» будет зол и яростен. Из этого можно извлечь много энергии. Это и нужно сделать»

Эрик тен Хаг хочет, чтобы 3:4 от «Челси» разозлили «МЮ» перед «Ливерпулем».

Вчера манкунианцы проиграли «Челси» со счетом 3:4, хотя к 100-й минуте вели со счетом 3:2. 7 апреля команда Эрика тен дома сыграет с « » в рамках 32-го тура .

«Мы будем злы и яростны. Из этого можно извлечь много энергии. Это мы и должны сделать.

Нужно очень быстро восстановиться [после поражения от «Челси»]. Нужно перевернуть ситуацию. С пятницы мы будем в позитивном настроении, будем смотреть вперед», – сказал тен Хаг.

« » с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.

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