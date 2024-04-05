Тен Хаг о 3:4 от «Челси» перед «Ливерпулем»: «МЮ» будет зол и яростен. Из этого можно извлечь много энергии. Это и нужно сделать»
Эрик тен Хаг хочет, чтобы 3:4 от «Челси» разозлили «МЮ» перед «Ливерпулем».
Вчера манкунианцы проиграли «Челси» со счетом 3:4, хотя к 100-й минуте вели со счетом 3:2. 7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.
«Мы будем злы и яростны. Из этого можно извлечь много энергии. Это мы и должны сделать.
Нужно очень быстро восстановиться [после поражения от «Челси»]. Нужно перевернуть ситуацию. С пятницы мы будем в позитивном настроении, будем смотреть вперед», – сказал тен Хаг.
«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.
Стратег Тен Хаг, получается
В чём причина такой системы?