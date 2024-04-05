Тен Хаг о 3:4 от «Челси» перед «Ливерпулем»: «МЮ» будет зол и яростен. Из этого можно извлечь много энергии. Это и нужно сделать»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг хочет, чтобы 3:4 от «Челси» разозлили «МЮ» перед «Ливерпулем».

Вчера манкунианцы проиграли «Челси» со счетом 3:4, хотя к 100-й минуте вели со счетом 3:2. 7 апреля команда Эрика тен Хага дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ.

«Мы будем злы и яростны. Из этого можно извлечь много энергии. Это мы и должны сделать.

Нужно очень быстро восстановиться [после поражения от «Челси»]. Нужно перевернуть ситуацию. С пятницы мы будем в позитивном настроении, будем смотреть вперед», – сказал тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает 6-е место в таблице АПЛ после 30 матчей, отставание от идущего пятым «Тоттенхэма» – 9 баллов.

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28 комментариев
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Ааа, так это все был хитрый план на Ливерпуль оказывается
Стратег Тен Хаг, получается
+29
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+29
Молодец Тен Хааг, не истерит, не переходит на личности, не теряет оптимизма, спокойно работает, без суеты. МЮ с ним повезло
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+20
Ответ Тумбочка Тевеса
Ааа, так это все был хитрый план на Ливерпуль оказывается Стратег Тен Хаг, получается
Многотенхагочка
+12
-2
+10
А если проиграть "Ливерпулю", тогда в следующем туре будут ещё более злы и яростны.
+7
0
+7
Зол и яростен. Как хомячок.
+6
-2
+4
рррь!
+4
-1
+3
Ответ E.V.P.
Молодец Тен Хааг, не истерит, не переходит на личности, не теряет оптимизма, спокойно работает, без суеты. МЮ с ним повезло
Очень повезло, не ну серьезно, имея таких бездарей в составе ещё в топ 6 держится, Тэн хаг определенно крутой тренер, просто Манчестер не его клуб, в условном Интере охото посмотреть
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Да уже лет 5, а то и более, как Мю зол и яростен. А толку ноль.
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Эти интервью всё больше и больше напоминают стандартные ответы из футбольных менеджеров
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В килокалориях это сколько будет?
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👍🤣🤣 если честно это уже не смешно, 7хаг наверное читает sports.ru
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Нефтедобывающие компании напряглись.
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Только за последний месяц, уже третий случай, когда пропускают на 95+ .
В чём причина такой системы?
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Яростная злость. Ну-ну.
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На сколько потянет злость,на 3:0 или 4:0,или больше,от Ливерпуля…???
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Обычно после таких интервью и получают 0:7
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какое же у него дбильное лицо, когда он на футбол смотрит))
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так и Ливерпуль приедет не менее злой и яростный
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МЮ будет зол и яростен и как всегда с***ет
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Ответ E.V.P.
Молодец Тен Хааг, не истерит, не переходит на личности, не теряет оптимизма, спокойно работает, без суеты. МЮ с ним повезло
да очень повезло 😁
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Ответ Крок
Очень повезло, не ну серьезно, имея таких бездарей в составе ещё в топ 6 держится, Тэн хаг определенно крутой тренер, просто Манчестер не его клуб, в условном Интере охото посмотреть
Вот интересно, зачем Интеру менять прекрасно работающего Индзаги на голландского доминатора?)
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Ответ Little-lawyer
Вот интересно, зачем Интеру менять прекрасно работающего Индзаги на голландского доминатора?)
Я сказал в условном Интере, а не именно Интер, в любом другом клубе кроме Маню
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Ответ laudrup
Только за последний месяц, уже третий случай, когда пропускают на 95+ . В чём причина такой системы?
Ферги-тайм вернулся
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