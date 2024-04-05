Карпин пропустит следующий матч Кубка России из-за дисквалификации. Онопко отстранен на 2 игры и оштрафован на 200 тысяч рублей

Валерий Карпин и Виктор Онопко получили дисквалификацию после матча с «Химками».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера « » на один матч Фонбет Кубка России «за конфронтацию с официальными лицами», а его помощника – на две игры за оскорбительное поведение по итогам матча второго четвертьфинала Пути регионов Кубка России с «Химками» (0:0, 7:6 по пенальти).

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«В протоколе была запись в отношении Карпина – выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Карпин принял участие в заседании. Не было оскорбительных слов и выражений. Поэтому КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации. Он пропустит один матч Кубка России.

Онопко присутствовал на заседании. У него была и ненормативная лексика, и оскорбительные выражения в адрес судьи. Онопко сказал, что ненормативной лексики не было, но судью оскорбил. решил дисквалифицировать Онопко на два матча Кубка России и оштрафовать его на 200 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча», – сказал Григорьянц.

В первом полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России «Ростов» на выезде сыграет с « ».