Карпин пропустит следующий матч Кубка России из-за дисквалификации. Онопко отстранен на 2 игры и оштрафован на 200 тысяч рублей
Валерий Карпин и Виктор Онопко получили дисквалификацию после матча с «Химками».
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на один матч Фонбет Кубка России «за конфронтацию с официальными лицами», а его помощника Виктора Онопко – на две игры за оскорбительное поведение по итогам матча второго четвертьфинала Пути регионов Кубка России с «Химками» (0:0, 7:6 по пенальти).
Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«В протоколе была запись в отношении Карпина – выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Карпин принял участие в заседании. Не было оскорбительных слов и выражений. Поэтому КДК РФС не принял дополнительной дисквалификации. Он пропустит один матч Кубка России.
Онопко присутствовал на заседании. У него была и ненормативная лексика, и оскорбительные выражения в адрес судьи. Онопко сказал, что ненормативной лексики не было, но судью оскорбил. КДК РФС решил дисквалифицировать Онопко на два матча Кубка России и оштрафовать его на 200 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча», – сказал Григорьянц.
В первом полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России «Ростов» на выезде сыграет с «Уралом».