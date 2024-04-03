Карпин об отсутствии вопросов на пресс-конференции после 4:1 с «Динамо»: «Удивило – да, расстроило – нет. Люди не знают, что спрашивать, я быстренько ответил и пошел»
Валерий Карпин заявил, что его удивило количество вопросов после игры с «Динамо».
«Ростов» в гостях победил «Динамо» (4:1) в 22-м туре Мир РПЛ.
– После матча с «Динамо» на пресс-конференции вам задали всего один вопрос. Вас это удивило, расстроило?
– Расстроило – точно нет. Удивило – да, естественно. Конечно, удивило. Но точно не расстроило, потому что всего один вопрос задали, я быстренько ответил и пошел.
– О чем это говорит?
– Люди не знают, что спрашивать.
– Это как? Футбольные люди после футбольного матча не знают, что спрашивать?
– Да.
– Это говорит об отсутствии профессионализма?
– Наверное. Не знаю.
– Некоторые это связывают с вашей манерой общения: вы достаточно колкий, можете отвечать односложно и поэтому люди считают, что вас незачем о чем-то спрашивать.
– Ну и слава богу, прекрасно. Если у меня не будут ничего спрашивать, я точно расстраиваться не буду, – заявил главный тренер «Ростова».
Карпин после побед «Ростова» и сборной: осенью думал уйти из клуба, не мечтает о «Спартаке»