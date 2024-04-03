Карпин о нехватке центральных защитников в сборной: «Рассматривали Божина, Каккоева. Если Солдатенкова нет, Дивеева нет – пускай будет даже 31 год, придется вызывать»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Юран Валерий Карпин Факел Роман Асхабадзе Сергей Божин Пари НН Игорь Дивеев Никита Каккоев Александр Солдатенков Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин рассказал, кого из защитников рассматривал для вызова в сборную.

– Кого из российских центральных защитников вы еще рассматривали для вызова в сборную?

– Божина рассматривали. Каккоева тоже, смотрим за ним. На сборах, когда играли с «Пари НН», разговаривал с Юраном разговаривал про Каккоева. Про Божина узнавал у Романа Асхабадзе, что тот за человек. 

– Получается, у вас нет пределов по возрасту, раз Божина всерьез рассматривали?

– Если Солдатенкова нет, Дивеева нет…Пускай будет даже 31 год, придется вызывать, – сказал главный тренер сборной России.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игнашевич в 39 за сборную играл. И хорошо играл!
+2
0
+2
Кстати, Божин вполне заслужил вызова в сборную...
+2
0
+2
Ну не Джикию же с мамоном ставить!
+4
-4
0
У нас действительно как класса нет центральных защитников с паспортами, но это компенсируется тем, что мы нигде не играем
+3
-3
0
А что, 31 - всё, не игрок уже?
+1
-1
0
Надо сказать, Карпин все-таки старается сильнейших на данный момент вызывать, за редким исключением
0
0
0
Ответ Клирик
Игнашевич в 39 за сборную играл. И хорошо играл!
Игнашевич с Березуцкими долго держали уровень
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий