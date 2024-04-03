Карпин о нехватке центральных защитников в сборной: «Рассматривали Божина, Каккоева. Если Солдатенкова нет, Дивеева нет – пускай будет даже 31 год, придется вызывать»

Валерий Карпин рассказал, кого из защитников рассматривал для вызова в сборную.

– Кого из российских центральных защитников вы еще рассматривали для вызова в сборную?

– Божина рассматривали. Каккоева тоже, смотрим за ним. На сборах, когда играли с « », разговаривал с разговаривал про . Про Божина узнавал у , что тот за человек.

– Получается, у вас нет пределов по возрасту, раз Божина всерьез рассматривали?

– Если Солдатенкова нет, нет…Пускай будет даже 31 год, придется вызывать, – сказал главный тренер сборной России.