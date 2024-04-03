Карпин о нехватке центральных защитников в сборной: «Рассматривали Божина, Каккоева. Если Солдатенкова нет, Дивеева нет – пускай будет даже 31 год, придется вызывать»
Валерий Карпин рассказал, кого из защитников рассматривал для вызова в сборную.
– Кого из российских центральных защитников вы еще рассматривали для вызова в сборную?
– Божина рассматривали. Каккоева тоже, смотрим за ним. На сборах, когда играли с «Пари НН», разговаривал с Юраном разговаривал про Каккоева. Про Божина узнавал у Романа Асхабадзе, что тот за человек.
– Получается, у вас нет пределов по возрасту, раз Божина всерьез рассматривали?
– Если Солдатенкова нет, Дивеева нет…Пускай будет даже 31 год, придется вызывать, – сказал главный тренер сборной России.