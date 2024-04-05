«Барса» не рассчитывает на Фати и ищет ему новый клуб, несмотря на желание Ансу вернуться. «Брайтон» не продлит аренду

Теги премьер-лига Англия Барселона Валенсия Севилья Ла Лига возможные трансферы Вулверхэмптон Жорже Мендеш Брайтон агенты Ансу Фати Ламин Ямаль Футбол

Будущее вингера «Барселоны» Ансу Фати остается неопределенным.

Каталонцы уже знают, что «Брайтон» не планирует продлевать аренду 21-летнего футболиста, и ищут для него новый клуб. Сама «Барселона» на Фати не рассчитывает, пишет Diario Sport.

Целью Ансу на предстоящее лето было возвращение в «Барселону», но сейчас и игрок, и его окружение понимают, что этого не случится. Каталонский клуб принял твердое решение относительно будущего Фати: его хотят либо отдать в новую аренду, либо продать, хоть и понимают, что предложений, скорее всего, не будет.

Фати надеялся вернуться в «Барсу», но клуб готовит новый спортивный проект, в котором Ансу нет места. Главным игроком атаки в нем станет Ламин Ямаль.

За ситуацией вокруг Ансу внимательно следят «Севилья» и «Валенсия». Кроме того, его агент Жорже Мендеш может попытаться организовать аренду в «Вулверхэмптон», но сейчас все стороны считают возвращение в Ла Лигу лучшим вариантом для Фати.

В этом сезоне Фати забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу за 996 минут в 26 матчах в составе «Брайтона». Полную статистику игрока можно найти здесь.

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24 комментария
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А могли бы в свое время за 100+ млн продать...
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"новый Месси"
+14
-2
+12
Ответ Konstantin Frolov
А могли бы в свое время за 100+ млн продать...
ну кто же знал то)
+5
-1
+4
Нет смысла держать хрусталь.
+1
0
+1
В Барселону он точно вернется, контракт до 2027 года. И если не удастся продать либо отдать в аренду, то останется в команде.
+1
0
+1
Ответ xQcoW
Просто надо было дать ему гормон роста
бахнув растишки
+1
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+1
Ответ Rachid
Барса может просто разорвать контракт- выплатить неустойку - наверное так будет даже и дешевле
Чтобы разорвать контракт Барселоне придется выплатить Фати всю зарплату за следующие три года. Для клуба это слишком разовая выплата с учетом финансовых проблем. Разве что Фати согласится на часть суммы и ее будут платить в рассрочку.
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Ответ Мохнатый55
В Барселону он точно вернется, контракт до 2027 года. И если не удастся продать либо отдать в аренду, то останется в команде.
Барса может просто разорвать контракт- выплатить неустойку - наверное так будет даже и дешевле
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Ответ vova88
Семья☝
А при чем тут семья, если футболист ни чего стоящего не показывает, что в других клубах таких самородков берегут по твоему.
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Ответ Kirkorofff
Кто его мог за 100 лямов продать? Он всегда днарём был. Даже арабы бы столько не заплатили
МЮ заплатил бы, вместо циркуля бы сейчас смеялись над ним
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Ответ Destro7451
"новый Месси"
Да он, возможно, такой же перспективный, но хрупкий, поэтому барса его и плавит)
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Ответ Destro7451
"новый Месси"
Просто надо было дать ему гормон роста
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С такой ститистикой можно продать в МЮ за 100 млн.
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А не так давно, Дзерби должен был его раскрыть в еще одной аренде… так кому верить то?
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Да, да, так мы и поверили Diario Sport.
Разговор был только о повторной аренде, а тут уже не нужен 😂
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А в чём его проблемы ? Только в том, что хрустальный ? Пфф, для нашего Ювентуса это не проблемы, у нас уже были всякие там Рэмзи, Кьеза, Дибала и т.п., с такими умеют обращаться, бгг. Если будут небольшие суммы трансфера и зарплаты, то надо брать, талант-то не пропьёшь, Дель Пьеро тоже ломался, потом пару лет в 00-х играл как дно, а потом ничего так, восстановился более-менее, вот и этого пацана поправят
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Жаль Фати - перспективы по сути нет и Барсе он совсем не нужен - хоть завязывай с футболом:)
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Ямал справа играет, а Фати слева, не?
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