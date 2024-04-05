«Барса» не рассчитывает на Фати и ищет ему новый клуб, несмотря на желание Ансу вернуться. «Брайтон» не продлит аренду
Будущее вингера «Барселоны» Ансу Фати остается неопределенным.
Каталонцы уже знают, что «Брайтон» не планирует продлевать аренду 21-летнего футболиста, и ищут для него новый клуб. Сама «Барселона» на Фати не рассчитывает, пишет Diario Sport.
Целью Ансу на предстоящее лето было возвращение в «Барселону», но сейчас и игрок, и его окружение понимают, что этого не случится. Каталонский клуб принял твердое решение относительно будущего Фати: его хотят либо отдать в новую аренду, либо продать, хоть и понимают, что предложений, скорее всего, не будет.
Фати надеялся вернуться в «Барсу», но клуб готовит новый спортивный проект, в котором Ансу нет места. Главным игроком атаки в нем станет Ламин Ямаль.
За ситуацией вокруг Ансу внимательно следят «Севилья» и «Валенсия». Кроме того, его агент Жорже Мендеш может попытаться организовать аренду в «Вулверхэмптон», но сейчас все стороны считают возвращение в Ла Лигу лучшим вариантом для Фати.
В этом сезоне Фати забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу за 996 минут в 26 матчах в составе «Брайтона». Полную статистику игрока можно найти здесь.
Разговор был только о повторной аренде, а тут уже не нужен 😂