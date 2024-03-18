Фанаты «Трабзонспора» подрались с игроками «Фенербахче», выбежав на поле после матча. Футболисты уходили в раздевалку в сопровождении полиции и охраны
Фанаты «Трабзонспора» подрались с футболистами «Фенербахче» после матча.
В 30-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» обыграл «Трабзонспор» на выезде со счетом 3:2.
Как сообщает Fanatik, после финального свистка игроки гостей начали праздновать победу, после чего их атаковали выбежавшие на поле болельщики «Трабзонспора».
При этом защитника Мерта Мюльдюра пытались ударить угловым флажком, а Фред вступил в потасовку с одним из нарушителей.
Игроки «Фенербахче» покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.
Это зверье
Но им весело и их всё устраивает.😁