Фанаты «Трабзонспора» подрались с игроками «Фенербахче», выбежав на поле после матча. Футболисты уходили в раздевалку в сопровождении полиции и охраны

Фанаты «Трабзонспора» подрались с футболистами «Фенербахче» после матча.

В 30-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» обыграл « » на выезде со счетом 3:2.

Как сообщает Fanatik, после финального свистка игроки гостей начали праздновать победу, после чего их атаковали выбежавшие на поле болельщики «Трабзонспора».

При этом защитника пытались ударить угловым флажком, а вступил в потасовку с одним из нарушителей.

Игроки « » покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.