Фанаты «Трабзонспора» подрались с игроками «Фенербахче», выбежав на поле после матча. Футболисты уходили в раздевалку в сопровождении полиции и охраны

Теги Фенербахче Трабзонспор высшая лига Турция происшествия болельщики Фред Мерт Мюльдюр Футбол

Фанаты «Трабзонспора» подрались с футболистами «Фенербахче» после матча.

В 30-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» обыграл «Трабзонспор» на выезде со счетом 3:2.

Как сообщает Fanatik, после финального свистка игроки гостей начали праздновать победу, после чего их атаковали выбежавшие на поле болельщики «Трабзонспора».

При этом защитника Мерта Мюльдюра пытались ударить угловым флажком, а Фред вступил в потасовку с одним из нарушителей.

Игроки «Фенербахче» покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.

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33 комментария
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Вертуху Батшуайи норм отбил)
+38
-2
+36
Никогда не понимал вот это фанатье. Это футбол! Алло! Спорт! Вы за что дубасите друг друга, идиоты! Они не приходят болеть за команду. Они приходят вредить !
+27
-5
+22
надеюсь игроков за то что отбивались не накажут. В конце классная вертушка 😁
+17
-2
+15
Ответ Злой Руся
Никогда не понимал вот это фанатье. Это футбол! Алло! Спорт! Вы за что дубасите друг друга, идиоты! Они не приходят болеть за команду. Они приходят вредить !
Да это не фанатье
Это зверье
+15
-3
+12
Ответ Serge_83
Батшуайи очень подло бил. Болельщик явно бежал не к нему.
Но красиво же.
+11
-1
+10
Не Сатурн-Цска, конечно, но так, пойдет.
+9
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+8
Ответ Биркарт фон Грелленорт
Вертуху Батшуайи норм отбил)
Первый нокдаун больше порадовал, тот аж сальтуху от такого удара сделал
+8
-1
+7
Ответ Злой Руся
Никогда не понимал вот это фанатье. Это футбол! Алло! Спорт! Вы за что дубасите друг друга, идиоты! Они не приходят болеть за команду. Они приходят вредить !
У них там своя философия. Она немного не пересекается со здравым смыслом или логикой.
Но им весело и их всё устраивает.😁
+7
0
+7
Ну для Турции подобная дичь в порядке вещей
+8
-3
+5
Ответ Serge_83
Батшуайи очень подло бил. Болельщик явно бежал не к нему.
Его вообще не должно было быть на поле. Тут по выбежавшим болелам на поле можно было и огнестрелом стрелять, в случае необходимости.
+4
-1
+3
Ответ Adeen
У них там своя философия. Она немного не пересекается со здравым смыслом или логикой. Но им весело и их всё устраивает.😁
Да знаю я какая там у них "философия". Знаком не по наслышке. Одному такому с этой философией мать старенькая слюни со рта вытирает , а тот ток мычит сидя в инвалидной коляске. Воо 👍 философия !
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Турецкие страсти) вроде хотел посмотреть на футбол, а тебе раздали ещё и кунгфу
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Go ahead, Fener! We are the best!
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Батшуайи красава, мне кажется многие футболисты мечтают вот так легально навалять фанатью))
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Ответ Owen_the_Simple
Никакой особой дикости на видео точно нет. Ультралайт драка. Не понимаю такого градуса неприятия в комментах.
Диванники возбудились и достали попкорн
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Ответ Бедякович
Так он там 10 лет, как есть) Только в следующем сезоне собираются отменить из-за финансовых проблем у клубов.
О как интересно)
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Ответ Zybazy
Фануйди им в помощь)
Так он там 10 лет, как есть) Только в следующем сезоне собираются отменить из-за финансовых проблем у клубов.
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Ответ kokakoka
Ну для Турции подобная дичь в порядке вещей
Фануйди им в помощь)
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Судя по кадрам, футболисты показали фанам где раки зимуют
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Турецкий/греческий/польский околофутбол он особо упоротый...
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Для Турции это классика
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дети гор
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У таких фанатов вообще нет мозгов. Только своей команде хуже же сделают
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Помню в фильме МК так же бегущего вырубили
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Дикари…
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