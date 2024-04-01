Руководство «Фенербахче» обсудило с игроками возможную смену лиги. Тренер команды Картал заявил об «украденном» чемпионстве во время его работы в клубе

Руководство «Фенербахче» обсудило с игроками возможную смену чемпионата.

После игры 30-го тура турецкой Суперлиги 17 марта, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты «Трабзонспора» выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля.

Впоследствии пресс-служба «Фенербахче» объявила о внеочередном заседании совета директоров 2 апреля, на котором будут рассмотрены возможные ответные меры, включая выход из Суперлиги.

Сегодня «Фенербахче» сообщил о состоявшейся встрече руководства с футболистами и тренерским штабом, на которой президент клуба Али Коч рассказал о возможных решениях, которые могут быть приняты на завтрашнем заседании, подчеркнув, что отсутствие реакции на случившийся инцидент представляется невозможным.

После выступления президента высказались капитаны команды – , , и . Футболисты заявили, что после матча с «Трабзонспором» команда «стала более сильной и сплоченной» и готова бороться «на всех фронтах».

Также на встрече выступил главный тренер «Фенербахче» – он заявил, что за время его работы в клубе произошло много событий, в том числе «украденное» чемпионство. По словам Картала, команда примет любое решение совета директоров и готова «к любым испытаниям».

Ранее сообщалось, что руководство рассмотрит возможность перехода в чемпионат Бельгии, Испании, Италии, Нидерландов или Франции.

«Фенербахче» собрался в другой чемпионат. Это шантаж или все реально?