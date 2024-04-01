Руководство «Фенербахче» обсудило с игроками возможную смену лиги. Тренер команды Картал заявил об «украденном» чемпионстве во время его работы в клубе

Теги Фенербахче высшая лига Турция Эдин Джеко Душан Тадич Али Коч Исмаил Картал Ирфан Кахведжи Мерт Хакан Яндаш Футбол

Руководство «Фенербахче» обсудило с игроками возможную смену чемпионата.

После игры 30-го тура турецкой Суперлиги 17 марта, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты «Трабзонспора» выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля.

Впоследствии пресс-служба «Фенербахче» объявила о внеочередном заседании совета директоров 2 апреля, на котором будут рассмотрены возможные ответные меры, включая выход из Суперлиги.

Сегодня «Фенербахче» сообщил о состоявшейся встрече руководства с футболистами и тренерским штабом, на которой президент клуба Али Коч рассказал о возможных решениях, которые могут быть приняты на завтрашнем заседании, подчеркнув, что отсутствие реакции на случившийся инцидент представляется невозможным.

После выступления президента высказались капитаны команды – Эдин Джеко, Душан Тадич, Мерт Хакан Яндаш и Ирфан Кахведжи. Футболисты заявили, что после матча с «Трабзонспором» команда «стала более сильной и сплоченной» и готова бороться «на всех фронтах».

Также на встрече выступил главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал – он заявил, что за время его работы в клубе произошло много событий, в том числе «украденное» чемпионство. По словам Картала, команда примет любое решение совета директоров и готова «к любым испытаниям».

Ранее сообщалось, что руководство рассмотрит возможность перехода в чемпионат Бельгии, Испании, Италии, Нидерландов или Франции.

«Фенербахче» собрался в другой чемпионат. Это шантаж или все реально?

8 комментариев
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какая Бельгия или Испания? либо в Германию, либо к нам в родную гавань!

раз субтильные магнитчики и посланники бога не способны навязать конкуренцию зениту, придётся импортозаместить сильного соперника от братушек Турков
☝️
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Есть один сильный чемпионат, в который готовы принять близкий нам Византийский клуб!
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Ответ Tollie
какая Бельгия или Испания? либо в Германию, либо к нам в родную гавань! раз субтильные магнитчики и посланники бога не способны навязать конкуренцию зениту, придётся импортозаместить сильного соперника от братушек Турков ☝️
Вот вам и Суперлига, можно туда ещё Сербов и Китайцев, и вполне себе
+8
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Ответ Kahn01
Вот вам и Суперлига, можно туда ещё Сербов и Китайцев, и вполне себе
Расстояния очень большие.
+3
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Севастополь по-турецки Ахтияр
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чемпионат Крыма готов принят какой-то безымянный средний турецкий клуб. и переплыть от мачта к мачту на катере можно.
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Ответ Caerly
Севастополь по-турецки Ахтияр
Там Ахтиарская бухта есть до сих пор
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Ответ Momos
Там Ахтиарская бухта есть до сих пор
Ну да, куда ж она денется)))
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