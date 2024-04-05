Радимов о Педро: «Пример «Спартаку», как можно работать. Уверен, его продадут за внушительную сумму»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Матч ТВ Педро дос Сантос Футбол

Владислав Радимов заявил, что переход Педро в «Зенит» – пример для «Спартака».

«Восхитил Педро, вваливший такие два мяча в ворота «Спартака». Ему 18 лет, покупка обошлась, по‑моему, в восемь миллионов. Если «Спартак» хочет приобретать хороших футболистов, то вот вам пример, как можно работать.

Уверен, что Педро принесет много пользы «Зениту», завоюет титулы и будет продан за внушительную сумму», – сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!».

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20 комментариев
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Ответ свисток батурина
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Батурин, засунь свой свисток себе в свисток.
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Ответ AlbertDav
При чем тут Спартак?!
Потому что дубль спартаку отгрузил, а не Пахтакору.
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Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
И где сейчас Квинси?!)
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+6
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Я за Спартак и поддерживаю Радимова,шальной гол?поставленный удар видно было.
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+3
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
У вас где в тюрьме что ли ?
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Тот случай, когда с Владом можно согласиться полностью.
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Зато зобнин в тонусе
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Да, челик топчик. Дай бог станет одним из мировых топов.
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может станет звездой, а может так и останется повелителем рпл. может вообще сдуется через пару-тройку лет. примеров масса. тот же веллитон разрывал рпл (куда более сильную, чем нынешний чемп бензоколонки), а потом просто в одночасье закончился. и никуда его было уже не продать. гадать после двух матчах о суперпродаже - ну такое)
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