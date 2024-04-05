Радимов о Педро: «Пример «Спартаку», как можно работать. Уверен, его продадут за внушительную сумму»

Владислав Радимов заявил, что переход Педро в «Зенит» – пример для «Спартака».

«Восхитил Педро, вваливший такие два мяча в ворота « ». Ему 18 лет, покупка обошлась, по‑моему, в восемь миллионов. Если «Спартак» хочет приобретать хороших футболистов, то вот вам пример, как можно работать.

Уверен, что Педро принесет много пользы « », завоюет титулы и будет продан за внушительную сумму», – сказал в эфире программы «Все на Матч!».

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