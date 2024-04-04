Абаскаль про 1 победу «Спартака» в 5 матчах после паузы: «Люблю давление, это часть футбола. Оно мотивирует и заставляет работать над собой»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал, как воспринимает давление в связи с результатами.

– После рестарта сезона у «Спартака» одна победа в пяти играх. Насколько это давит на вас?

– Я люблю свою работу, обожаю то, что я делаю, чем занимаюсь. Я люблю футбол.

Такое давление – это часть футбола. Я люблю его. Когда давление есть, оно мотивирует и заставляет работать над собой. Без давления футбол невозможен, как это было без зрителей в период COVID.

Давление только на пользу, – сказал главный тренер «Спартака» после поражения от «Зенита» в Фонбет Кубке России.

У «Спартака» 1 победа в 5 матчах после возобновления сезона. Дальше – игра с «Динамо» в гостях

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9 комментариев
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Как Спартак умудрился его найти? Раньше привозили тренеров и тут они под влиянием шапито становились клоунами, а тут сразу готовый клоун приехал. Надеюсь он в Спартаке надолго
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Научился, давай уже работай у себя в Европе, выигрывай кубки как Эмери, нам нужен результат в России ...
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