Абаскаль про 1 победу «Спартака» в 5 матчах после паузы: «Люблю давление, это часть футбола. Оно мотивирует и заставляет работать над собой»
Гильермо Абаскаль рассказал, как воспринимает давление в связи с результатами.
– После рестарта сезона у «Спартака» одна победа в пяти играх. Насколько это давит на вас?
– Я люблю свою работу, обожаю то, что я делаю, чем занимаюсь. Я люблю футбол.
Такое давление – это часть футбола. Я люблю его. Когда давление есть, оно мотивирует и заставляет работать над собой. Без давления футбол невозможен, как это было без зрителей в период COVID.
Давление только на пользу, – сказал главный тренер «Спартака» после поражения от «Зенита» в Фонбет Кубке России.
У «Спартака» 1 победа в 5 матчах после возобновления сезона. Дальше – игра с «Динамо» в гостях