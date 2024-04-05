Палмер о 4:3 с «МЮ»: «Чистое безумие! Что может быть лучше, чем такая победа?»

Коул Палмер прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

«Челси» обыграл « » (4:3) в матче 31-го тура . Хавбек «синих» сделал хет-трик, забив на 100-й и 101-й минутах.

«Я не знаю [как « » отыгрался]. Счет был 2:0, и, как я уже говорил на прошлой неделе, мы совершали глупые ошибки. Когда добавились восемь минут, это придало нам сил – безумие.

Нужно постараться выиграть как можно больше матчей. Что может быть лучше, чем такая победа?

Когда мы забили второй гол, болельщики приободрили нас, и я увидел, как судья показал, что осталось две минуты. И, к счастью, я забил.

Вы знаете, я реализовал много пенальти, я не собираюсь промахиваться, будьте уверены. Забить на последней минуте – это чистое безумие», – сказал Палмер после матча.