Палмер о 4:3 с «МЮ»: «Чистое безумие! Что может быть лучше, чем такая победа?»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Коул Палмер Футбол

Коул Палмер прокомментировал победу «Челси» над «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 31-го тура АПЛ. Хавбек «синих» Коул Палмер сделал хет-трик, забив на 100-й и 101-й минутах.

«Я не знаю [как «Челси» отыгрался]. Счет был 2:0, и, как я уже говорил на прошлой неделе, мы совершали глупые ошибки. Когда добавились восемь минут, это придало нам сил – безумие.

Нужно постараться выиграть как можно больше матчей. Что может быть лучше, чем такая победа?

Когда мы забили второй гол, болельщики приободрили нас, и я увидел, как судья показал, что осталось две минуты. И, к счастью, я забил.

Вы знаете, я реализовал много пенальти, я не собираюсь промахиваться, будьте уверены. Забить на последней минуте – это чистое безумие», – сказал Палмер после матча. 

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8 комментариев
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Невероятный игрок.
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Как же 7хагу в этом сезоне фартило, сколько же МЮ набрал очков которых не заслужил, и вот карма потихоньку возвращается:)))
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Лучший!
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красавец Палмер, молодой парень, а ментально очень зрелый. Хорошее приобретение!
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В концовке на удачу, конечно, плюнул. Сколько матчей у челси само собой получалось отыграться, а не на характере. Это не серьёзно
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ПАЛМЕР - ВООБЩЕ ЧУВАК БЕЗ СОМНЕНИЙ 🔥🔥🔥
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Самое приятное, что эта победа оставляет Челси в борьбе за еврокубковые места
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Похоже сегодня первый раз когда Сити не пожалел что продал его Челси..)
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