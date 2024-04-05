«Челси» не проигрывает 6 матчей подряд – после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

«Челси» продлил серию без поражений до 6 матчей.

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в матче 31-го тура АПЛ.

После поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги у «синих» 4 победы и 2 ничьих.

По итогам игры « » набрал 43 очка и поднялся на 10-е место. « » остается на 6-м месте, имея 48 баллов.