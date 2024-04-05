«Челси» не проигрывает 6 матчей подряд – после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

«Челси» продлил серию без поражений до 6 матчей.

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в матче 31-го тура АПЛ.

После поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги у «синих» 4 победы и 2 ничьих. 

По итогам игры «Челси» набрал 43 очка и поднялся на 10-е место. «МЮ» остается на 6-м месте, имея 48 баллов. 

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Челси побеждает = 10 место
Челси ничья = 10 место
Челси проигрывает = 10 место

Стабильность...
+39
0
+39
Один самых чумовых матчей, что я видел в жизни. Игра без середины, 40+ ударов, камбэки в обе стороны, победа на последней секунде)
+12
0
+12
Ответ Saddam Huseyn
Почему вокруг Палмера такой хайп? Да у него 16+8 Но у него 8 голов с пенальти Уолли Уоткинса знаете из Астон Виллы? Самый результативный игрок АПЛ 16+10 ни одного пенальти Про него ни слова
Палмер - 21 год.
Уоткинс - 28 лет.
+16
-5
+11
Ответ Saddam Huseyn
Почему вокруг Палмера такой хайп? Да у него 16+8 Но у него 8 голов с пенальти Уолли Уоткинса знаете из Астон Виллы? Самый результативный игрок АПЛ 16+10 ни одного пенальти Про него ни слова
Уоткинс не первый сезон играет хорошо. Палмер - открытие.
+10
-2
+8
Ответ Saddam Huseyn
Почему вокруг Палмера такой хайп? Да у него 16+8 Но у него 8 голов с пенальти Уолли Уоткинса знаете из Астон Виллы? Самый результативный игрок АПЛ 16+10 ни одного пенальти Про него ни слова
Ок, 8+8 для первого полноценного сезона в основе у молодого игрока, не нападающего, за 25 матчей (16г+п), даже по статке 16 г+п больше набрали игроки которые старше Палмера, он самый молодой с таким количеством г+п. Вот поэтому и хайп.
А, по поводу пенальти, посмотри как Стерлинг бил когда мяч у Коула отбирал раньше, удивишься, 8 пенок тоже забить надо, у него 0 промахов.
И последнее - только недавно про Уоткинса были материалы, что он один из лучших по г+п и в апл и европе.
+6
0
+6
Знали бы вы каких нервов нам это стоит…
+3
0
+3
Радости особо нет, только персонально за Палмера. Команда в каждом матче пускает по 2 гола и сыпется после любой ошибки. Это не уровень АПЛ, а уровень двора от Поча. Тем временем уже сезон подходит к концу, а Поч так и не показывает чего-то внятного
+3
0
+3
Ответ Saddam Huseyn
Почему вокруг Палмера такой хайп? Да у него 16+8 Но у него 8 голов с пенальти Уолли Уоткинса знаете из Астон Виллы? Самый результативный игрок АПЛ 16+10 ни одного пенальти Про него ни слова
эрлинга холанда знаешь?
+2
0
+2
Почему вокруг Палмера такой хайп?
Да у него 16+8
Но у него 8 голов с пенальти
Уолли Уоткинса знаете из Астон Виллы?
Самый результативный игрок АПЛ
16+10 ни одного пенальти
Про него ни слова
+13
-12
+1
Ответ OldRedWhite
Судья-беспредельщик , который осмелился судить в АПЛ по футбольным правилам ! Понимаю Ваше негодование ))
Это про добавленое время?
+1
0
+1
Обе команды выдали лучшие матчи в сезоне в очных встречах, а Челси еще проклятие надеюсь снял ,не побеждали МЮ уже 7 лет в АПЛ
+2
-1
+1
Ответ Отец Абду
Челси побеждает = 10 место Челси ничья = 10 место Челси проигрывает = 10 место Стабильность...
Почему-то ощущение, что они должны были быть в топ 6 по очкам. Но когда каждый раз смотрю на таблицу, вижу только 10 место. Парадокс?
0
0
0
Ответ Григорий Геник
Знали бы вы каких нервов нам это стоит…
Ладно вам - сегодня тренер чуть не помер 2 раза !
Сначала от горя , а потом от радости .
3 comeback от 2-х команд за одну игру ))
0
0
0
Ответ Edwin_Hubble
Один самых чумовых матчей, что я видел в жизни. Игра без середины, 40+ ударов, камбэки в обе стороны, победа на последней секунде)
вот её и надо было показывать американцам
+1
-1
0
Ответ Edwin_Hubble
Один самых чумовых матчей, что я видел в жизни. Игра без середины, 40+ ударов, камбэки в обе стороны, победа на последней секунде)
Показатель того, что обе команды не построены и играют в дворовой футбол, никакой системы, выезжают только за счёт индивидуальных качеств топ-игроков. Лутон играет в более качественный по содержанию футбол
0
0
0
Ответ Катя.Х.
МЮ понятно. Цирковая команда сейчас. Как и Челси. Но то что судья из того же шатра оказался - сомнений не вызывает
Судья-беспредельщик , который осмелился судить в АПЛ по футбольным правилам !
Понимаю Ваше негодование ))
+1
-1
0
Ну и дырявая у нас оборона
0
0
0
Ответ Катя.Х.
Это про добавленое время?
Это про трактовку нарушений в штрафной площадке !
В АПЛ не ставят пенальти ни за что и никогда :
Нет крови - нет пенальти !
Впрочем , у них и за кровь тоже не ставят )))
0
0
0
Ответ Катя.Х.
Это про добавленое время?
+/ Тоже ожидал 5-6 минут !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий