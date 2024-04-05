«Челси» не проигрывает 6 матчей подряд – после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги
«Челси» продлил серию без поражений до 6 матчей.
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 в матче 31-го тура АПЛ.
После поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги у «синих» 4 победы и 2 ничьих.
По итогам игры «Челси» набрал 43 очка и поднялся на 10-е место. «МЮ» остается на 6-м месте, имея 48 баллов.
Челси ничья = 10 место
Челси проигрывает = 10 место
Стабильность...
Уоткинс - 28 лет.
А, по поводу пенальти, посмотри как Стерлинг бил когда мяч у Коула отбирал раньше, удивишься, 8 пенок тоже забить надо, у него 0 промахов.
И последнее - только недавно про Уоткинса были материалы, что он один из лучших по г+п и в апл и европе.
Да у него 16+8
Но у него 8 голов с пенальти
Уолли Уоткинса знаете из Астон Виллы?
Самый результативный игрок АПЛ
16+10 ни одного пенальти
Про него ни слова
Сначала от горя , а потом от радости .
3 comeback от 2-х команд за одну игру ))
Понимаю Ваше негодование ))
В АПЛ не ставят пенальти ни за что и никогда :
Нет крови - нет пенальти !
Впрочем , у них и за кровь тоже не ставят )))