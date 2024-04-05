Мак Аллистер набрал очки в 8 из 9 последних матчей в старте «Ливерпуля». У него 5+5 на этом отрезке
Алексис Мак Аллистер набрал 10 очков в 8 из 9 последних матчей в старте.
«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1 в матче 31-го тура АПЛ. На 76-й минуте игры Алексис Мак Аллистер забил победный гол.
Таким образом, аргентинский полузащитник набирает очки в 8 из 9 последних матчей, в которых он появлялся в старте.
Игрок набрал 10 (5+5) очков на этом отрезке. Результативными действиями он не отметился только в финале Кубка лиги против «Челси» (1:0).
Ещё и победные голы и голевые из этих почти половина.