Мак Аллистер набрал очки в 8 из 9 последних матчей в старте «Ливерпуля». У него 5+5 на этом отрезке

Алексис Мак Аллистер набрал 10 очков в 8 из 9 последних матчей в старте.

« » обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1 в матче 31-го тура . На 76-й минуте игры забил победный гол.

Таким образом, аргентинский полузащитник набирает очки в 8 из 9 последних матчей, в которых он появлялся в старте.

Игрок набрал 10 (5+5) очков на этом отрезке. Результативными действиями он не отметился только в финале Кубка лиги против «Челси» (1:0).