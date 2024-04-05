Мак Аллистер набрал очки в 8 из 9 последних матчей в старте «Ливерпуля». У него 5+5 на этом отрезке

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер набрал 10 очков в 8 из 9 последних матчей в старте.

«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1 в матче 31-го тура АПЛ. На 76-й минуте игры Алексис Мак Аллистер забил победный гол. 

Таким образом, аргентинский полузащитник набирает очки в 8 из 9 последних матчей, в которых он появлялся в старте. 

Игрок набрал 10 (5+5) очков на этом отрезке. Результативными действиями он не отметился только в финале Кубка лиги против «Челси» (1:0). 

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5 комментариев
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Лучший игрок АПЛ
+7
-1
+6
Вчера как раз посмотрел его интервью на канале Ливерпуля, понравились его слова " я же теперь скаузер " )), и собакен у него Гомер в честь симпсонов классный )
Ещё и победные голы и голевые из этих почти половина.
+5
0
+5
Мак невыразимо крут, круче даже чем был на ЧМ.
+4
0
+4
уже отбил баблишко, выгрызает мячи не хуже фабиньо ещё и забивает чаще...
+2
0
+2
уверенно становится лидером Ливерпуля
+1
0
+1
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