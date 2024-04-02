У «Брайтона» рекордная прибыль для клубов Англии – 122,8 млн фунтов в сезоне-2022/23, когда продали Мак Аллистера и Кукурелью и получили 22 млн за Поттера. Прошлый рекорд был у «Тоттенхэма» – 113 млн

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«Брайтон» отчитался о рекордной прибыли для английских клубов за прошлый сезон.

В сезоне-2022/23 прибыль клуба после уплаты налогов составила 122,8 млн фунтов. Предыдущий рекорд среди клубов Англии принадлежал «Тоттенхэму» – 113 млн фунтов по итогам сезона-2017/18.

Отмечается, что значительная часть прибыли была получена благодаря трансферам Алексиса Мак Аллистера в «Ливерпуль» и Марка Кукурельи в «Челси», а также за счет компенсации в размере 22 млн фунтов, полученной за переход тренера Грэма Поттера в «Челси». При этом трансферы Мойсеса Кайседо за 115 млн фунтов и Роберта Санчеса за 25 млн фунтов летом 2023 года не были учтены в указанном периоде.

Как сообщает The Times, исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер согласовал с клубом новый контракт до 2030 года.

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4 комментария
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Зарабатывают на разводе Боули и ко
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Модель португальских и нидердандских клубов.
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менеджмент в Брайтоне толковый
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