У «Брайтона» рекордная прибыль для клубов Англии – 122,8 млн фунтов в сезоне-2022/23, когда продали Мак Аллистера и Кукурелью и получили 22 млн за Поттера. Прошлый рекорд был у «Тоттенхэма» – 113 млн
«Брайтон» отчитался о рекордной прибыли для английских клубов за прошлый сезон.
В сезоне-2022/23 прибыль клуба после уплаты налогов составила 122,8 млн фунтов. Предыдущий рекорд среди клубов Англии принадлежал «Тоттенхэму» – 113 млн фунтов по итогам сезона-2017/18.
Отмечается, что значительная часть прибыли была получена благодаря трансферам Алексиса Мак Аллистера в «Ливерпуль» и Марка Кукурельи в «Челси», а также за счет компенсации в размере 22 млн фунтов, полученной за переход тренера Грэма Поттера в «Челси». При этом трансферы Мойсеса Кайседо за 115 млн фунтов и Роберта Санчеса за 25 млн фунтов летом 2023 года не были учтены в указанном периоде.
Как сообщает The Times, исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер согласовал с клубом новый контракт до 2030 года.