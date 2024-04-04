«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по голам в последние 15 минут – 26. На 10 больше, чем у кого-либо

«Ливерпуль» больше всех в АПЛ забивает в последние 15 минут.

В 31-м туре « » победил « » со счетом 3:1. За «красных» забил на 76-й, а Коди Гакпо – на 90-й.

В этом сезоне « » забил 26 голов в Премьер-лиге в последние 15 минут матча – на 10 мячей больше, чем у любой другой команды лиги.

Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу с 70 очками, опережая «Арсенал» на 2 очка и «Сити» на 3.