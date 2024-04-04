«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по голам в последние 15 минут – 26. На 10 больше, чем у кого-либо

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Коди Гакпо Алексис Мак Аллистер Футбол

«Ливерпуль» больше всех в АПЛ забивает в последние 15 минут.

В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Шеффилд» со счетом 3:1. За «красных» забил Алексис Мак Аллистер на 76-й, а Коди Гакпо – на 90-й.

В этом сезоне «Ливерпуль» забил 26 голов в Премьер-лиге в последние 15 минут матча – на 10 мячей больше, чем у любой другой команды лиги.

Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу с 70 очками, опережая «Арсенал» на 2 очка и «Сити» на 3.

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11 комментариев
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Ответ mantihor_e
ментальные монстры
валидольные монстры)
+12
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+12
ментальные монстры
+10
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+10
Ответ bat90
Кстати, Ливерпуль в очередной раз может отправить в отставку тренера МЮ в эти выходные
Да ладно, если не случится совсем уж унизительного разгрома, Тен Хага никто не уволит, сезон ему дадут доработать, один хрен мимо ЛЧ пролетают уже на 99%, да и кто пойдёт сейчас его менять, ни один именитый тренер не приедет до лета, разве что временщика типа Рангника искать, как 2 года назад, которому абсолютно было наплевать на результат, приехал и уехал, и игроки знали что он на несколько месяцев здесь, поэтому всем было пофиг на его установки и требования. Так что лысому отставка не грозит, тем более ещё вероятный финал кубка впереди маячит и какой-никакой шанс на трофей, особенно если Челси пройдёт Сити, заодно и поквитались бы за сегодня.
+4
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+4
Кстати, Ливерпуль в очередной раз может отправить в отставку тренера МЮ в эти выходные
+1
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+1
Ответ Даниил Гутин
валидольные монстры)
Не знаю какой ещё валидол
При 1-1, 0-0, 2-2 в середине второго тайма я на 80% уверен, что Ливерпуль забьёт
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Странно,что Ливерпуль не пропустил первым. Могли вообще запустить на первой минуте.
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Спонсор аптек)))
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Лучший клуб мира
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Ответ Даниил Гутин
валидольные монстры)
наверно им нужен валидол, чтоб включать этот режим)
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Ответ Виталий А.
Странно,что Ливерпуль не пропустил первым. Могли вообще запустить на первой минуте.
Могли, но Келлехер сказал нет
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