Пеп созвал игроков на утреннюю тренировку перед игрой с «Астон Виллой», чтобы дополнительно поработать над тактикой «Сити» после матча с «Арсеналом»
Пеп Гвардиола созвал игроков перед матчем с «Виллой» для работы над тактикой.
По информации Daily Mail, перед игрой 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1) Гвардиола созвал своих игроков на утреннюю тренировку, чтобы дополнительно поработать над тактической стороной игры «Сити» после матча с «Арсеналом».
Каталонец заявил, что он вполне доволен игрой команды в последние недели, но передал своим игрокам, что хочет убедиться в том, что в решающий отрезок сезона команда сможет «набрать дополнительные обороты».
После занятия игроки отправились домой и вернулись перед началом матча.
Типа горит футболом
Итог: против Арсенала Родри, Фоден и весь Сити скопом - что-то около нуля. Против Виллы Родри и Фоден сделали 4 результативных действия и спокойно забрали матч.
Где там были и что там было на завтраках... наверное так и останется тайной.