Пеп созвал игроков на утреннюю тренировку перед игрой с «Астон Виллой», чтобы дополнительно поработать над тактикой «Сити» после матча с «Арсеналом»

Пеп Гвардиола созвал игроков перед матчем с «Виллой» для работы над тактикой.

По информации Daily Mail, перед игрой 31-го тура АПЛ с « » (4:1) созвал своих игроков на утреннюю тренировку, чтобы дополнительно поработать над тактической стороной игры « » после матча с « ».

Каталонец заявил, что он вполне доволен игрой команды в последние недели, но передал своим игрокам, что хочет убедиться в том, что в решающий отрезок сезона команда сможет «набрать дополнительные обороты».

После занятия игроки отправились домой и вернулись перед началом матча.