Пеп созвал игроков на утреннюю тренировку перед игрой с «Астон Виллой», чтобы дополнительно поработать над тактикой «Сити» после матча с «Арсеналом»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола тактика Футбол

Пеп Гвардиола созвал игроков перед матчем с «Виллой» для работы над тактикой.

По информации Daily Mail, перед игрой 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1) Гвардиола созвал своих игроков на утреннюю тренировку, чтобы дополнительно поработать над тактической стороной игры «Сити» после матча с «Арсеналом».

Каталонец заявил, что он вполне доволен игрой команды в последние недели, но передал своим игрокам, что хочет убедиться в том, что в решающий отрезок сезона команда сможет «набрать дополнительные обороты».

После занятия игроки отправились домой и вернулись перед началом матча.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bashibuzuck
С Виллой легко не будет, это точно
Да вроде разобрались нормально, не?
+11
-3
+8
Ответ Bashibuzuck
С Виллой легко не будет, это точно
Доброе утро.
+4
0
+4
Завтрак с Пепом))
+3
-3
0
Папка изображает мозговую деятельность

Типа горит футболом
0
0
0
Всё просто на самом деле: Арсенал практически полностью изолировал Родри и очень внимательно играл с Фоденом. Вилла полностью забила на Фодена и шаблонно играла с Родри.

Итог: против Арсенала Родри, Фоден и весь Сити скопом - что-то около нуля. Против Виллы Родри и Фоден сделали 4 результативных действия и спокойно забрали матч.

Где там были и что там было на завтраках... наверное так и останется тайной.
0
0
0
Ответ Bashibuzuck
С Виллой легко не будет, это точно
Вчера играли, добрый вечер
+1
-1
0
Ответ Bashibuzuck
С Виллой легко не будет, это точно
Да ладно с Виллой, там еще с Арсеналом играть)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий