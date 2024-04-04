Александр Зинченко: «Арсенал» готов бороться за титул АПЛ и конкурировать с лучшими командами мира. Результаты против «Сити» и «Ливерпуля» это показали»
Александр Зинченко заявил, что «Арсенал» готов бороться за титул АПЛ.
– Придали ли «Арсеналу» большую уверенность результаты в матчах против прямых конкурентов?
– Да, 100 процентов, не буду вам врать. Потому что они показывают, что мы готовы бороться за него [титул] и конкурировать с лучшими командами мира.
– Был ли психологически важным результат в матче с «Сити» (0:0) в воскресенье?
– Да, безусловно. Нелегко играть против «Сити», а также против «Ливерпуля» на выезде. Это показывает, что «Арсенал» готов бороться за титул.
То, что у нас хорошая конкуренция на каждой позиции, хорошо и для нас, и для команды. Всем нам нужно бороться и усердно работать, чтобы каждый раз заслужить возможность играть, – сказал защитник «канониров».
В текущем сезоне «Арсенал» провел по две встречи в АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0, 0:0) и «Ливерпулем» (1:1, 3:1). В настоящий момент лондонцы, набрав 68 очков, занимают первое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» и «Ман Сити» набрали по 67 очков, мерсисайдцы имеют одну игру в запасе.
А Зинченко заплакал.