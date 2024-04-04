Феликс разговаривал с Бернарду о Барселоне: «Он расспрашивал меня о городе, о погоде, о налогах. Я сказал, что все в порядке, пусть приходит»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Бернарду Силва Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс рассказал, что Бернарду Силва задавал вопросы о жизни в Барселоне.

«Пусть его пригласят. На месте Деку я бы подписал Бернарду Силву, без сомнения. 

Да, он спрашивает меня [о жизни в Барселоне]. Несколько дней назад он был в Андорре. Он расспрашивал меня о городе, о погоде. Я сказал ему, что все в порядке, пусть приходит. Он спрашивал меня о налогообложении. 

Я не думаю, что «Манчестер Сити» согласится [отпустить его]. Он очень важный игрок. Даже если он не перейдет, я хочу остаться. Но это зависит не от меня», – сказал полузащитник «Барселоны». 

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12 комментариев
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С налогами в Испании вообще всё чётко: Роналду, Месси, Модрич, Неймар, Анчелотти и другие не дадут соврать
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С налогами соврал, а так с удовольствием бы посмотрел на Бернарду в Барсе.
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Бернарду топовый ЦП за 50м и он может играть на месте Ямала если продадут Рафу за 100м ,то нужно брать
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Ответ aidos_1979
Роберто?)
Ну да, уже староват он
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Ответ Sirius White
Ну да, уже староват он
В какой твоей вселенной Роберто это опорник
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Ответ Алекс Самойлов
В какой твоей вселенной Роберто это опорник
Так он играет по большей части как опорник, оттуда в глубине управляет игрой
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Ответ Никита Малёк
Бернарду топовый ЦП за 50м и он может играть на месте Ямала если продадут Рафу за 100м ,то нужно брать
а Сити готов его отпустить за 50 миллионов?
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