Феликс разговаривал с Бернарду о Барселоне: «Он расспрашивал меня о городе, о погоде, о налогах. Я сказал, что все в порядке, пусть приходит»

Жоау Феликс рассказал, что Бернарду Силва задавал вопросы о жизни в Барселоне.

«Пусть его пригласят. На месте Деку я бы подписал , без сомнения.

Да, он спрашивает меня [о жизни в Барселоне]. Несколько дней назад он был в Андорре. Он расспрашивал меня о городе, о погоде. Я сказал ему, что все в порядке, пусть приходит. Он спрашивал меня о налогообложении.

Я не думаю, что « » согласится [отпустить его]. Он очень важный игрок. Даже если он не перейдет, я хочу остаться. Но это зависит не от меня», – сказал полузащитник «Барселоны».