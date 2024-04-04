В АПЛ обсуждают введение «налога на роскошь» вместо снятия очков за финансовые нарушения. 17 из 20 клубов поддержали идею (Daily Mail)

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АПЛ может ввести «налог на роскошь» вместо снятия очков за финансовые нарушения.

Как сообщает Daily Mail, снятие очков с «Эвертона» и «Ноттингем Форест», повлекшее за собой нежелание клубов подписывать игроков зимой, заставило многих представителей руководства лиги признать, что финансовые правила  АПЛ в нынешнем виде «не отвечают поставленной цели».

Также чиновники опасаются, что лига больше не сможет подписывать высокооплачиваемых игроков, что может привести к утрате позиций лиги в мире.

Сообщается, что вместо правил прибыли и устойчивого развития, нарушение которых может повлечь снятие очков, предлагается ввести «налог на роскошь» для клубов, превышающих определенный лимит расходов – при этом взыскания будут увеличиваться в зависимости от увеличения затрат.

Полученные таким образом средства могут быть перераспределены между клубами, соблюдающими финансовые правила, либо направлены в «чрезвычайный фонд» для помощи клубам, находящимся в трудном финансовом положении.

Отмечается, что на данный момент 17 из 20 клубов выступают за проведение такой реформы, при этом для внесения изменений необходима поддержка как минимум 14 команд. Решение может быть принято на собрании клубов в конце сезона.

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30 комментариев
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Мешок нашёл выход из ситуации, ведь проще заплатить нефтедоллары и остаться "чистыми" , чем жертвовать очками
+56
-6
+50
Вот "Ноттингем" и "Эвертон" обрадуются в случае вылета.
+21
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+21
Налетай не скупись, покупай живопись
+8
0
+8
Ответ АрСур
Против Сити, Ньюкасл и ....?
Зачем им быть против, они смогут нарушать правила и платить штрафы, вместо потери очков
+6
0
+6
Ответ Leon Petov
Мешок нашёл выход из ситуации, ведь проще заплатить нефтедоллары и остаться "чистыми" , чем жертвовать очками
Опять нытье
+6
0
+6
Ответ Leon Petov
Мешок нашёл выход из ситуации, ведь проще заплатить нефтедоллары и остаться "чистыми" , чем жертвовать очками
С одной стороны да. А с другой, денежный мешок никогда и не терял очки из-за этого. Из-за махинаций теряли очки совсем другие клубы)
+6
-3
+3
Что очевидно - так это то, что нельзя по ходу чемпионата кого-то штрафовать на очки. Тем более, что нет никакой шкалы штрафов и вообще не понятно, от какой балды берутся эти очки, которые снимают.
Налог на роскошь - одна из опций, но опять же, выгодна богачам и шейхам, которые не считают деньги. Неплохо было бы делать трансферные баны, это было бы более эффективным, ну или и то, и другое.
+2
0
+2
Ответ f5dfmvw9bk
Если этот налог введут - пиши пропало
я просто напомню, что ффп вообще существует не так давно, и в нулевых, когда его не было, футбол был конкурентнее и интереснее
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Мешок нашёл выход из ситуации, ведь проще заплатить нефтедоллары и остаться "чистыми" , чем жертвовать очками
тогда уж 17 мешков, чо
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Мешок нашёл выход из ситуации, ведь проще заплатить нефтедоллары и остаться "чистыми" , чем жертвовать очками
Очками никто из богачей и не жертвует, а так хоть какая-то польза. Но опять же, надо понимать формулу, чтобы не отбирать у бедных ради богатых.
+1
0
+1
Снятие очков это спортивно. А то сейчас начнется: техническое поражение - штраф, удаление - не пропуск, а штраф и т.д. Есть бабки - делай что хочешь.Правила нарушались ради очков, и лишать нужно именно очков, а штраф паралельно. Больно, но справедливо.
+1
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+1
Среди 17 клубов наверное есть Ман Сити, М Сити, Голубые Сити, Горожане Сити, МЮ и Челси?
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То есть не снимаем очки , но позволяем дальше тратить . Условный Эвертон мог купить себе кого угодно , потом налог на роскошь и банкрот . Либо я чего-то не понял - либо поезд не едет .
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Лазейка для МС
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А что у них роскошью считается?
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Нужно больше золота.
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Английская НБА
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Когда там уже в АПЛ закрытая лига и драфт?
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А налог на нищету будет?)
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Типа назовем взятки лоббированием и все будет хорошо?
Ни за что не догадаетесь, кто нашептал такую идею..
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Боули уже готовит еще ярд на трансферы :)))
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Обессиленные Ноттингем и Лутон: "Берите что хотите, но оставьте нас уже в покое!"
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Сотрудники Сити закрыли свой kpi по созданию финансового хаба
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Ответ Артур Мкртычян
Опять нытье
Это нормально для хейтеров, судьба такая. То что налог пойдет в том числе и в бюджет нищим командам, от чего я думаю они не откажутся - понять это хейтеру недоступно, по понятным причинам.
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Если штраф будет прям чувствителен и пойдет в пользу экономных, то неплохо - можно немного богатых с бедными уравнять
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Ответ АрСур
Против Сити, Ньюкасл и ....?
"Ноттингем", "Эвертон" и ещё кто-то.
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Против Сити, Ньюкасл и ....?
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