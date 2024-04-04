В АПЛ обсуждают введение «налога на роскошь» вместо снятия очков за финансовые нарушения. 17 из 20 клубов поддержали идею (Daily Mail)

АПЛ может ввести «налог на роскошь» вместо снятия очков за финансовые нарушения.

Как сообщает Daily Mail, снятие очков с « » и « », повлекшее за собой нежелание клубов подписывать игроков зимой, заставило многих представителей руководства лиги признать, что финансовые правила в нынешнем виде «не отвечают поставленной цели».

Также чиновники опасаются, что лига больше не сможет подписывать высокооплачиваемых игроков, что может привести к утрате позиций лиги в мире.

Сообщается, что вместо правил прибыли и устойчивого развития, нарушение которых может повлечь снятие очков, предлагается ввести «налог на роскошь» для клубов, превышающих определенный лимит расходов – при этом взыскания будут увеличиваться в зависимости от увеличения затрат.

Полученные таким образом средства могут быть перераспределены между клубами, соблюдающими финансовые правила, либо направлены в «чрезвычайный фонд» для помощи клубам, находящимся в трудном финансовом положении.

Отмечается, что на данный момент 17 из 20 клубов выступают за проведение такой реформы, при этом для внесения изменений необходима поддержка как минимум 14 команд. Решение может быть принято на собрании клубов в конце сезона.