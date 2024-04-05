Холанд привнес ритуал в «Сити» – игроки обязаны регулярно поливать дерево бонсай на удачу

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Джон Стоунз Эрлинг Холанд Экология Футбол

В документальном фильме о «Сити» показан ритуал команды – полив дерева бонсай.

На платформе Netflix вышел документальный фильм под названием Together: Treble Winners, рассказывающий об успехе «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23, в котором команда Пепа Гвардиолы выиграла требл. 

В одном из эпизодов, рассказывается о дереве бонсай, за которым ухаживает нападающий «горожан» Эрлинг Холанд.

Японское дерево, стоящее в комнате физиотерапевтов, стало символом единства и общей цели в раздевалке «Сити», а полив растения вскоре стал общей обязанностью игроков.

«Идея Эрлинга. Все приняли ее, все заботились о нем. Если ты пришел и не полил его, то ты будешь немного зол на себя», – сказал защитник «Сити» Джон Стоунз, описывая происхождение ритуала.

Холанд более подробно остановился на этом ритуале.

«Я как бы несу за него ответственность. Дать ему все, что нужно, накормить его. Ему нужен правильный свет.

Мы получаем энергию от дерева бонсай. Мы вытягиваем энергию наружу, и она впитывается в тело. Это приносит нам удачу», – сказал Холанд.

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19 комментариев
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Каземиро привнес ритуал в «Юнайтед» — игроки
обязаны регулярно поливать дерево 《Рашфорд》 на удачу
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стесняись спросить чем они его поливают и из какого места))))
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Вы только не перелейте, ребят. Если каждый польет - загниет же дерево, жалко
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А что поливают игроки Сити чтобы принести удачу Холанду?
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Эка его понесло!.. С деревом понятно - ему много не надо, а вот с удачей!... А за "удачей" мы последим!
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Стало страшно после первых трёх слов в заголовке. Подумал про «кровавый орёл»
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А потом люди удивляются, почему Блиновской столько народу верит... Вот же - банзай и всё ништяк! (рука-лицо)
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Каждый из 20 футболистов полил? Ведро воды в горшочек суммарно?
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Дерево поливает дерево
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Пора бы уже и на тебя чем- то полить….дружок
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только вот этот викинг Холанд., так же далеко от духовности и от самого дерева Бонсая, как и земле до другой солнечной системе.
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По-пионерски?
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Ответ Великий Алонсо
Холанд и сам дерево, слегка улучшенная версия Погребняка. Щас через лет 5 в скорости потеряет и все его забудут
Наследник аппетитного определён? Подходит 10/10🤓
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Ответ Биомеханоид
Каждый из 20 футболистов полил? Ведро воды в горшочек суммарно?
По одной капле))
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