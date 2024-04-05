Холанд привнес ритуал в «Сити» – игроки обязаны регулярно поливать дерево бонсай на удачу

В документальном фильме о «Сити» показан ритуал команды – полив дерева бонсай.

На платформе Netflix вышел документальный фильм под названием Together: Treble Winners, рассказывающий об успехе « » в сезоне-2022/23, в котором команда Пепа Гвардиолы выиграла требл.

В одном из эпизодов, рассказывается о дереве бонсай, за которым ухаживает нападающий «горожан» .

Японское дерево, стоящее в комнате физиотерапевтов, стало символом единства и общей цели в раздевалке «Сити», а полив растения вскоре стал общей обязанностью игроков.

«Идея Эрлинга. Все приняли ее, все заботились о нем. Если ты пришел и не полил его, то ты будешь немного зол на себя», – сказал защитник «Сити» , описывая происхождение ритуала.

Холанд более подробно остановился на этом ритуале.

«Я как бы несу за него ответственность. Дать ему все, что нужно, накормить его. Ему нужен правильный свет.

Мы получаем энергию от дерева бонсай. Мы вытягиваем энергию наружу, и она впитывается в тело. Это приносит нам удачу», – сказал Холанд.