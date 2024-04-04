Сульшер о работе в «МЮ»: «Не думаю, что мы получили достаточное признание. Мы играли в хороший атакующий футбол, победа над «Сити» не была проблемой»
Оле-Гуннар Сульшер рассказал о работе в «МЮ» после постоянного назначения.
Бывший игрок манкунианцев стал исполняющим обязанности главного тренера команды в 2018 году после увольнения Жозе Моуринью. На начальных этапах ему удалось добиться положительных результатов и установить клубный рекорд – восемь выездных побед подряд во всех соревнованиях. Затем, выиграв 14 из 19 матчей, норвежец подписал трехлетний контракт на постоянной основе.
«Мы выиграли первые восемь игр и прекрасно проводили время. Потом внезапно СМИ задались вопросом: «Получит ли он эту должность на постоянной основе?» Понимаю, почему, ведь мы так хорошо играли, но я никогда не думал о том, чтобы заниматься этим постоянно, просто наслаждался собой, как и игроки.
Я получил работу, и что-то изменилось. Возникла усталость, так как мы многого требовали. Это привело к травмам. Некоторые игроки хотели уйти. Я чувствовал, как что-то сдулось в конце первого сезона, но за два моих полных сезона мы финишировали третьими и вторыми в Премьер-лиге.
Мы играли в хороший атакующий футбол. В своих лучшие моменты мы отправлялись к «Брайтону», «Тоттенхэму» и «Эвертону» под руководством Карло Анчелотти и контролировали игры. Победа над «Сити» на выезде не была проблемой. Нам приходилось противостоять очень мотивированным командам, большинство из них были мотивированны именно против «Манчестер Юнайтед».
Не думаю, что мы получили достаточное признание за хорошо организованную игру в атаке и защите. Другие тренеры хвалили наш тактический подход, как к игре с мячом, так и без него», – рассказал бывший тренер манчестерского клуба.
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Но всерьёз не претендовали на титул.
Стоило залезть на 1 место,команда сразу сливать начинала.
Помню ещё Кин об этом говорил.
А учитывая траты....
Ну такое,за что хвалить то?