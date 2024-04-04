Сульшер о работе в «МЮ»: «Не думаю, что мы получили достаточное признание. Мы играли в хороший атакующий футбол, победа над «Сити» не была проблемой»

Оле-Гуннар Сульшер рассказал о работе в «МЮ» после постоянного назначения.

Бывший игрок манкунианцев стал исполняющим обязанности главного тренера команды в 2018 году после увольнения Жозе Моуринью. На начальных этапах ему удалось добиться положительных результатов и установить клубный рекорд – восемь выездных побед подряд во всех соревнованиях. Затем, выиграв 14 из 19 матчей, норвежец подписал трехлетний контракт на постоянной основе.

«Мы выиграли первые восемь игр и прекрасно проводили время. Потом внезапно СМИ задались вопросом: «Получит ли он эту должность на постоянной основе?» Понимаю, почему, ведь мы так хорошо играли, но я никогда не думал о том, чтобы заниматься этим постоянно, просто наслаждался собой, как и игроки.

Я получил работу, и что-то изменилось. Возникла усталость, так как мы многого требовали. Это привело к травмам. Некоторые игроки хотели уйти. Я чувствовал, как что-то сдулось в конце первого сезона, но за два моих полных сезона мы финишировали третьими и вторыми в Премьер-лиге.

Мы играли в хороший атакующий футбол. В своих лучшие моменты мы отправлялись к «Брайтону», «Тоттенхэму» и «Эвертону» под руководством Карло Анчелотти и контролировали игры. Победа над «Сити» на выезде не была проблемой. Нам приходилось противостоять очень мотивированным командам, большинство из них были мотивированны именно против « ».

Не думаю, что мы получили достаточное признание за хорошо организованную игру в атаке и защите. Другие тренеры хвалили наш тактический подход, как к игре с мячом, так и без него», – рассказал бывший тренер манчестерского клуба.