Сульшер о работе в «МЮ»: «Не думаю, что мы получили достаточное признание. Мы играли в хороший атакующий футбол, победа над «Сити» не была проблемой»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Оле-Гуннар Сульшер рассказал о работе в «МЮ» после постоянного назначения.

Бывший игрок манкунианцев стал исполняющим обязанности главного тренера команды в 2018 году после увольнения Жозе Моуринью. На начальных этапах ему удалось добиться положительных результатов и установить клубный рекорд – восемь выездных побед подряд во всех соревнованиях. Затем, выиграв 14 из 19 матчей, норвежец подписал трехлетний контракт на постоянной основе.

«Мы выиграли первые восемь игр и прекрасно проводили время. Потом внезапно СМИ задались вопросом: «Получит ли он эту должность на постоянной основе?» Понимаю, почему, ведь мы так хорошо играли, но я никогда не думал о том, чтобы заниматься этим постоянно, просто наслаждался собой, как и игроки.

Я получил работу, и что-то изменилось. Возникла усталость, так как мы многого требовали. Это привело к травмам. Некоторые игроки хотели уйти. Я чувствовал, как что-то сдулось в конце первого сезона, но за два моих полных сезона мы финишировали третьими и вторыми в Премьер-лиге.

Мы играли в хороший атакующий футбол. В своих лучшие моменты мы отправлялись к «Брайтону», «Тоттенхэму» и «Эвертону» под руководством Карло Анчелотти и контролировали игры. Победа над «Сити» на выезде не была проблемой. Нам приходилось противостоять очень мотивированным командам, большинство из них были мотивированны именно против «Манчестер Юнайтед».

Не думаю, что мы получили достаточное признание за хорошо организованную игру в атаке и защите. Другие тренеры хвалили наш тактический подход, как к игре с мячом, так и без него», – рассказал бывший тренер манчестерского клуба.

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22 комментария
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Кубок под названием "победа над Ман Сити".
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0 трофеев, 0 стабильной игры, провалы осенью. Пустые победы в дерби - это к фанатам ляцио, хотя видимо МанЮ сегодня клуб уровня голубых римлян
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Говорить как будто не проиграл Ман Сити
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Сульшер в обиде, что никто не стоит в очереди за наймом его "тренерского гения". Его можно понять, все неудачники тренерского цеха рассказывают о том, что они были намного лучше, чем есть на самом деле.
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Сульшер: А Тен Хаг то что? Он где играл вообще? Он хоть чеканить умеет?
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Аж подавился, прочитав про атакующий футбол при Сольскяере.
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Ответ Доминатор3000
Да,занимали и 2 и 3 место. Но всерьёз не претендовали на титул. Стоило залезть на 1 место,команда сразу сливать начинала. Помню ещё Кин об этом говорил. А учитывая траты.... Ну такое,за что хвалить то?
Такое чувство, что Сульшер вылез напомнить МЮ о себе и сказать, а вот при мне было лучше, чем при нынешнем лысом физруке-сказочнике. Ауу, МЮ, наймите меня снова))
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Сульшер и атакующий футбол-это то же самое, что Гвардиола/Клопп и автобус))
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сульшер не звони мне больше!
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Почему такой крутой тренер до сих пор без работы?
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Играли в атакующий футбол? Сатурну больше не наливать :)
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Видимо, проблема в том, что задача на сезон была чуть более глобальной, чем просто обыгрыш соседей в одном из двух матчей.
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обожаю этих псевдо-болельщиков Манчестер Юнайтед, которые в то время писали что плевать что сезон гамно и без трофеев, главное у Манчестер Сити выиграли... это вообще какая-то клиника была
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Ответ Zagashtok
Кстати, да. Например, для сегодняшнего Арсенала это событие не проиграть Сити за один сезон.
Суперкубок - товарняк.
Отскок в 2 играх АПЛ с единственной за 9 лет победой - себе успех
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Да,занимали и 2 и 3 место.
Но всерьёз не претендовали на титул.
Стоило залезть на 1 место,команда сразу сливать начинала.
Помню ещё Кин об этом говорил.
А учитывая траты....
Ну такое,за что хвалить то?
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Ну по сравнению с лысым… рыбак просто космос)
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Доля правды в словах Сульшера есть. Когда он побеждал Гвардиолу, то это была банальная зеркалка от рыбака Оле, а когда Артета героически отстоял ничейку с 27 процентами владения, то это умный футбол от Микеля😂
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Ответ Direct free kick
0 трофеев, 0 стабильной игры, провалы осенью. Пустые победы в дерби - это к фанатам ляцио, хотя видимо МанЮ сегодня клуб уровня голубых римлян
Забыл упомянуть свои "атакующие" зеркалки с каждым топ соперником
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Ответ Тюменский медвежонок
обожаю этих псевдо-болельщиков Манчестер Юнайтед, которые в то время писали что плевать что сезон гамно и без трофеев, главное у Манчестер Сити выиграли... это вообще какая-то клиника была
qwerty - не болельщик, а самозванец
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