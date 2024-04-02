Родриго не хочет уходить из «Реала», несмотря на переход Мбаппе и интерес от «Сити», «МЮ», «Арсенала» и «Ливерпуля»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Родриго не намерен уходить из «Реала», несмотря на скорый переход Килиана Мбаппе.

В следующем сезоне Родриго придется конкурировать за место в атаке не только с Винисиусом Жуниором, но и с Килианом Мбаппе, который летом, вероятно, присоединится к «Мадриду» на правах свободного агента.

По данным Cadena SER, Родриго даже не рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. Он хочет остаться в команде, если это будет зависеть от него, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ливерпуля», которые следят за ситуацией вокруг игрока.

Отмечается, что Родриго не воспринимает Мбаппе как конкурента, а считает этот трансфер бразилец доказательством амбиций «Реала». Родриго ожидает, что вокруг новичка начнут строить масштабный спортивный проект. Он не хочет уходить из такого клуба.

Окружение Родриго полагает, что переход Мбаппе не повлияет на бразильца на футбольном уровне. Игрок считает, что переход Килиана не доставит ему больших сложностей, так как они играют не на одной и той же позиции.

В этом сезоне Родриго забил 15 голов и сделал 8 результативных передач в 42 матчах за «Мадрид». Полную статистику 23-летнего вингера можно изучить здесь.

Родриго о том, что может сесть в запас с приходом Мбаппе: «Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на «Реале»

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16 комментариев
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Ответ Кино Музыка
Посидит полгода и все поймет.
При приходе Мбаппе посидит не Родриго, а один из полузащитников. На правый фланг атаки в общем то никто кроме бразильца не претендует.
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+5
Посидит полгода и все поймет.
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+4
Ответ Ashan Sorokin
Пока родриго из всей этой новоатакующей компании выглядит лавочником , а так трансфер в другой клуб может принести всем сторонам только плюсы ,родриго будет играть в основе в любом клубе АПЛ кроме наверное Челси ))))(шутка ) кроме Сити естественно ,Реал может хорошо заработать ,ценик на бразильца от 100 + да и клуб который его возьмёт получится классного футболиста с мега опытом в 23 трудолюбивого универсала способного сыграть в атаке на любой позиции и тащить матчи
…клуб который его возьмёт получится классного футболиста с мега опытом в 23 трудолюбивого универсала способного сыграть в атаке на любой позиции и тащить матчи.
Так зачем такого игрока продавать, мэн?)
+5
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+4
Все правильно думает, чтобы становится лучше надо конкурировать с лучшими.
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Ответ Ashan Sorokin
Потому что ему нет место в основе при этой схеме ,если Анчелоти перейдет на 433 есть ещё варианты но тогда теряется атакующий потенциал англичанина ..а там ещё Эдрик приедет и ему надо будет время давать а есть такое чувство что Эдрик успешно ворвется в реал но будет выходить на пару минут по началу но это будет ярко выглядеть
Итого атакующий актив Реала: Винни, Мбаппе, Джуд, Эндрик , Родриго.
Мне кажется никого отпускать/продавать не нужно. Шикарная группа атаки🤩 безусловно кто-то будет играть больше, кто-то больше, но сезон длинный- всем хватит игрового времени.
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Пусть играет с лучшими, шаг назад сделать всегда успеет.
+4
-3
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лучше пусть от Винисиуса избавятся с его заскоками. Родриго хотя бы молча старается и приносит пользу без скандалов
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Ответ Bojco Drocic
…клуб который его возьмёт получится классного футболиста с мега опытом в 23 трудолюбивого универсала способного сыграть в атаке на любой позиции и тащить матчи. Так зачем такого игрока продавать, мэн?)
Потому что ему нет место в основе при этой схеме ,если Анчелоти перейдет на 433 есть ещё варианты но тогда теряется атакующий потенциал англичанина ..а там ещё Эдрик приедет и ему надо будет время давать а есть такое чувство что Эдрик успешно ворвется в реал но будет выходить на пару минут по началу но это будет ярко выглядеть
+2
-2
0
Ответ Bojco Drocic
Итого атакующий актив Реала: Винни, Мбаппе, Джуд, Эндрик , Родриго. Мне кажется никого отпускать/продавать не нужно. Шикарная группа атаки🤩 безусловно кто-то будет играть больше, кто-то больше, но сезон длинный- всем хватит игрового времени.
А есть ещё Браим ,Гюлер ....Лучше бы защиту укрепить а с продажи Родриго это можно будет сделать в этом сезоне , неизвестно что с Алабой и Мелитао будет после таких травм ,Начо уже не тянет уровень Дэвис уже одной ногой ,слухи про переход Йеро есть, нужно сменщик Карвахалью и ещё один центтральный защитник с опытом желательно ,тоесть деньги будут нужны в любом случае
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