Родриго не хочет уходить из «Реала», несмотря на переход Мбаппе и интерес от «Сити», «МЮ», «Арсенала» и «Ливерпуля»

Родриго не намерен уходить из «Реала», несмотря на скорый переход Килиана Мбаппе.

В следующем сезоне Родриго придется конкурировать за место в атаке не только с , но и с , который летом, вероятно, присоединится к « » на правах свободного агента.

По данным Cadena SER, Родриго даже не рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. Он хочет остаться в команде, если это будет зависеть от него, несмотря на интерес со стороны « », « », «Арсенала» и «Ливерпуля», которые следят за ситуацией вокруг игрока.

Отмечается, что Родриго не воспринимает Мбаппе как конкурента, а считает этот трансфер бразилец доказательством амбиций «Реала». Родриго ожидает, что вокруг новичка начнут строить масштабный спортивный проект. Он не хочет уходить из такого клуба.

Окружение Родриго полагает, что переход Мбаппе не повлияет на бразильца на футбольном уровне. Игрок считает, что переход Килиана не доставит ему больших сложностей, так как они играют не на одной и той же позиции.

В этом сезоне Родриго забил 15 голов и сделал 8 результативных передач в 42 матчах за «Мадрид». Полную статистику 23-летнего вингера можно изучить здесь.

Родриго о том, что может сесть в запас с приходом Мбаппе: «Это будет приятная головная боль для тренера. Я сосредоточен только на «Реале»