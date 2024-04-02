Вратарь «Райо Махадаонда» поблагодарил Винисиуса за поддержку после стычки с фанатами из-за расизма: «У нас не было возможности пообщаться лично, но я все равно признателен»
Вратарь «Райо Махадаонда» поблагодарил Винисиуса Жуниора за поддержку.
Шейк Сарр, ставший объектом расистских оскорблений со стороны фанатов, вступил с ними в стычку на трибунах. Партнеры оттаскивали 23-летнего сенегальца от болельщиков за футболку.
После этого главный арбитр встречи удалил Сарра, а его команда покинула поле в знак протеста. Сообщалось, что фанаты называли футболиста «гребаной обезьяной» и «гребаным черным дерьмом».
Винисиус Жуниор отреагировал на этот инцидент, написав, что полностью поддерживает голкипера «Райо Махадаонда».
«Я ценю оказанную Винисиусом поддержку. У нас не было возможности пообщаться лично, но я все равно признателен ему», – сказал Сарр.
«Гребаное черное дерьмо». Из-за расизма сорвали матч в Испании, Винисиус тоже вписался