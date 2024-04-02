Вратарь «Райо Махадаонда» поблагодарил Винисиуса за поддержку после стычки с фанатами из-за расизма: «У нас не было возможности пообщаться лично, но я все равно признателен»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Д3 Испания Райо Махадаонда Винисиус Жуниор дискриминация Шейк Сарр Футбол

Вратарь «Райо Махадаонда» поблагодарил Винисиуса Жуниора за поддержку.

Шейк Сарр, ставший объектом расистских оскорблений со стороны фанатов, вступил с ними в стычку на трибунах. Партнеры оттаскивали 23-летнего сенегальца от болельщиков за футболку.

После этого главный арбитр встречи удалил Сарра, а его команда покинула поле в знак протеста. Сообщалось, что фанаты называли футболиста «гребаной обезьяной» и «гребаным черным дерьмом».

Винисиус Жуниор отреагировал на этот инцидент, написав, что полностью поддерживает голкипера «Райо Махадаонда».

«Я ценю оказанную Винисиусом поддержку. У нас не было возможности пообщаться лично, но я все равно признателен ему», – сказал Сарр.

«Гребаное черное дерьмо». Из-за расизма сорвали матч в Испании, Винисиус тоже вписался

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