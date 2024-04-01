«Не сказал бы, что Винисиус ноет как девочка. Это неприятные вещи. Но это уже не искоренить. Главная защита – не обращать внимания». Защитник «Урала» Эмерсон о расизме

Эмерсон Иллой-Айет высказался о реакции Винисиуса Жуниора на расизм.

«Главная защита – не обращать на это внимания. Но если он такой эмоциональный, то ему будет сложнее.

В целом я уже неоднократно говорил о том, что тема расизма проходит мимо меня. Я не обижаюсь, не обращаю на это внимания.

Не сказал бы, что Винисиус ноет как девочка. Это в принципе неприятные вещи. Не знаю, какие слова летят в его адрес. Думаю, это просто неприятно.

Но это уже не искоренить», – сказал защитник « », выступающий за сборную Конго.

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