«Не сказал бы, что Винисиус ноет как девочка. Это неприятные вещи. Но это уже не искоренить. Главная защита – не обращать внимания». Защитник «Урала» Эмерсон о расизме
Эмерсон Иллой-Айет высказался о реакции Винисиуса Жуниора на расизм.
«Главная защита Винисиуса – не обращать на это внимания. Но если он такой эмоциональный, то ему будет сложнее.
В целом я уже неоднократно говорил о том, что тема расизма проходит мимо меня. Я не обижаюсь, не обращаю на это внимания.
Не сказал бы, что Винисиус ноет как девочка. Это в принципе неприятные вещи. Не знаю, какие слова летят в его адрес. Думаю, это просто неприятно.
Но это уже не искоренить», – сказал защитник «Урала», выступающий за сборную Конго.
Да и вроде он не говорит, что «другие без проблем могут», только отметил, что его это не так задевает