«Не сказал бы, что Винисиус ноет как девочка. Это неприятные вещи. Но это уже не искоренить. Главная защита – не обращать внимания». Защитник «Урала» Эмерсон о расизме

Теги премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Урал Эмерсон Иллой-Айет Винисиус Жуниор Спорт-Экспресс дискриминация Футбол

Эмерсон Иллой-Айет высказался о реакции Винисиуса Жуниора на расизм.

«Главная защита Винисиуса – не обращать на это внимания. Но если он такой эмоциональный, то ему будет сложнее.

В целом я уже неоднократно говорил о том, что тема расизма проходит мимо меня. Я не обижаюсь, не обращаю на это внимания.

Не сказал бы, что Винисиус ноет как девочка. Это в принципе неприятные вещи. Не знаю, какие слова летят в его адрес. Думаю, это просто неприятно.

Но это уже не искоренить», – сказал защитник «Урала», выступающий за сборную Конго.

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме

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10 комментариев
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Ответ Не уверен!!
Он серьёзно рассуждает как провоцируют Винисиусу? И думает если он смог с этим справиться - то другие без проблем могут. Видимо считает, что познал все на себе?!)))
Как человек выросший в Одессе он явно повидал многое.
Да и вроде он не говорит, что «другие без проблем могут», только отметил, что его это не так задевает
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Чем больше так говорить , тем меньше будет насилия на стадионах . Есть умные люди , есть Винисиус которому за это платят большие деньги .
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да блин, уже темнокожий мир устал от винисиуса!
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Комментарий удален модератором
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
а где ваш тот ак?
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
тем более вы ярый фанат Барселоны!!!
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