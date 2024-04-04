Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако» в 4-й раз за сезон

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Радослав Маецки Магн Аклиуш Футбол

Александр Головин признан лучшим игроком марта в «Монако».

Российский полузащитник победил в голосовании болельщиков, набрав 51% голосов. Он опередил хавбека Магна Аклиуша и вратаря Радослава Маецки.

Головин получил приз лучшему игроку месяца в «Монако» в четвертый раз за сезон – ранее ему доставалась эта награда в сентябре, октябре и ноябре. 

В марте Александр провел 4 игры в составе монегасков и отличился 2 результативными передачами. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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10 комментариев
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Мощь💪
+24
-2
+22
Уровень! 🔝
+17
-3
+14
Красава Саня. Рад за него
+10
-1
+9
Ответ Глебов Илья
я так понимаю это наши ему голоса накручивают в голосовании
Ваши?
+3
-1
+2
Красавец, очень рад за Александра.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
я так понимаю это наши ему голоса накручивают в голосовании
+4
-4
0
Один из самых опытных игроков команды, да еще в рассвете сил. Было бы странно, если было по-другому.
0
0
0
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ 0mertas626
Ваши?
из России
+1
-1
0
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