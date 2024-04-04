Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако» в 4-й раз за сезон
Александр Головин признан лучшим игроком марта в «Монако».
Российский полузащитник победил в голосовании болельщиков, набрав 51% голосов. Он опередил хавбека Магна Аклиуша и вратаря Радослава Маецки.
Головин получил приз лучшему игроку месяца в «Монако» в четвертый раз за сезон – ранее ему доставалась эта награда в сентябре, октябре и ноябре.
В марте Александр провел 4 игры в составе монегасков и отличился 2 результативными передачами. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.