Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако» в 4-й раз за сезон

Александр Головин признан лучшим игроком марта в «Монако».

Российский полузащитник победил в голосовании болельщиков, набрав 51% голосов. Он опередил хавбека и вратаря .

получил приз лучшему игроку месяца в « » в четвертый раз за сезон – ранее ему доставалась эта награда в сентябре, октябре и ноябре.

В марте Александр провел 4 игры в составе монегасков и отличился 2 результативными передачами. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.